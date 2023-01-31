陳柏宇為開騷唔拜年唔聚會　連阿女都要「冷落」

歌手陳柏宇（Jason）去年年底應邀前赴日本拍攝The First Take（TFT）音樂企劃，另一首歌曲《有天》亦推出，屬於志氣高昂的一首作品，他的演繹又予人另一種觀感，唱至尾聲時，竟不慎撞到咪高峰前的網，搞笑的他即自爆錄音小秘密：「我平時錄歌，投入到闔埋眼唱時都有機會撞到個咪，純粹自己協調唔到，都經常性發生。」又講到灌錄《有》背後的小心思，就是身上的那件外套：「背脊寫咗『Hong Kong』二字，代表到我係嚟自香港，我哋香港嘅Art Director幫我揀呢套衫，係一個好好嘅選擇。」

此外，即將於2月4日假AsiaWorld-Arena舉行演唱會，撞正新年期間開Show，他都惟有選擇性「避年」：「演唱會已經準備得如火如荼，所以今年冇好主動去拜年，亦盡量避開同小朋友玩嘅聚會，因為同小朋友玩好傷聲，講得特別多嘢，聲帶亦好難休息，所以媽咪（老婆符曉薇Leanne）都好配合，我亦有同囡囡（Abi）解釋，同佢講：『爸爸要做完演唱會先可以同你玩，因為呢排爸爸比較忙，要多啲私人空間，做完演唱會再同你玩好冇？』佢話好，好乖！」