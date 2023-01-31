男人的尷尬　陰部皮脂腺囊腫

Q：本人男性，二十多歲，於中學時發現有些像芝麻大細、表面光滑的顆粒長在腋下、耳後和頸，因為礙眼於是我用針拮破，擠出來是一團白色、比牙膏乾身少少、有臭味的膏狀物。現在發現陰莖根部、陰毛位置、大腿內側都長了很多粒，其中有兩粒大細像紅豆。它們是甚麼？可自行擠出和塗藥膏嗎？本人自問注意衞生，為何會這樣？

何先生

A：這些顆粒叫做多發性皮脂腺囊腫，是良性的皮膚腫瘤，與一般暗瘡、粉刺、酒米不同。皮脂腺囊腫的形成，是由於皮脂腺之排泄受阻，而在皮下形成了囊腫。囊泡構成了像一個小袋子的空間，內含白色凝乳狀的臭味的角質代謝物。它們平時不痛不癢，囊泡位於皮內較深層，囊壁與內層皮膚緊密黏連，囊泡中央有一色素點，它存滿了囊泡便會鼓起來，呈圓形，與周圍皮膚組織界限明顯，無痛楚。它可以長期存在，個人自覺無症狀，擠出來通常會是一條幼長形的白色凝乳狀皮脂。若受感染時才會發炎疼痛和化膿，嚴重者變成內包型痤瘡，發炎紅腫難愈。很多人誤以為擠後它會平伏和痊愈，其實不然，因為囊腫空間又會很快被分泌物填滿，愈擠愈壞。但不作理會，長期下來它又會形成了疙瘩或粉瘤，連着皮肉生長清除不了。

皮脂腺囊腫通常出現的災區較隱蔽，例如耳背、耳腔前後、腋下和腿內側。至於性器官方面，男女同樣有機會長出皮脂腺囊腫，男的長在恥骨面（即陰毛位置）、龜頭、陰莖上或陰莖根部；女性則多數長在恥骨面和大陰唇。皮脂腺囊腫長在性器官上，較易被誤會是性病。若擠壓後不注意護理，較易因流汗、內衣褲侷促、透氣不佳而引發傷口發炎，所以還是不要自行動手將之去除。

皮脂腺囊腫較多與家族遺傳體質有關，就算個人注意衞生，它們依然會長出來。另一類生長於陰部的，則叫做外陰表皮囊腫，病原體是不同種類的細菌作祟引發炎症。由於閣下的情況隨年歲而變化和有增長，加上未完全確定顆粒的性質，閣下可考慮約見皮膚科醫生，檢查醫生皮脂腺囊腫有沒有過度生長和蔓延情況，由醫生建議內服或外塗藥物、或要否進行激光治療等。

李偉儀