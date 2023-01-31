新劇與徐㴓喬演夫婦　Dee獻「初吻」自肥：係個好好嘅經驗！

ERROR成員何啟華（Dee）與徐㴓喬（Asha）在新劇中首次合作兼飾演夫婦，Dee笑言終有機會自肥，獻出跟女性的螢幕初吻。Dee視今次為考牌作，獲導演開綠燈任演，可以完全不按套路出牌；而首演人母的Asha揚言跟小朋友合作毫無難度。

Dee與Asha主演的ViuTV原創劇《大誠實家》最近播出，劇中兩人會發展至夫婦關係，並不乏親密鏡頭，Dee笑謂今次絕對是自肥企畫：「我之前只係同保錡拍過錫戲，同女性嘅螢幕初吻就畀咗Asha，係一個好好嘅經驗，好幸慶，因為之後就冇，係最後一個錫我嘅對手。」Asha表示拍攝時相當緊張：「我之前演嘅劇冇咁認真嘅戀愛關係，今次算係認真而有親密少少嘅行為，我個螢幕初吻係畀咗呢套劇，但並唔係畀Dee，而係畀咗另一位男主角，哈哈！」

Dee坦言辛苦各位對手，因自己未有按足劇本演出，他解釋：「我呢個係復仇角色，係反派，如果照劇本去發生，會好平面，監製同導演都無諗過我會咁演，唔知導演係咪驚咗我，由得我鍾意點演就點演，出來效果佢哋係滿意。我之前拍咗幾部劇同電影，我將一直以來學到嘅嘢放晒入去，今次我當係一個考試作品。」至於Asha首次演繹母親角色，她自言無壓力：「因為我本身鍾意小朋友，而且小演員好專業，比我更專業，一開機就準備好。」

另外，劇集關於誠實與謊言，Asha表示初中時曾一度很喜歡說謊，她很相信報應，那段時間不斷生眼挑針，她之後便不敢再講。Dee則對第一次講大話歷歷在目：「幾歲嘅時候，我跌爛咗屋企一盒錄影帶，之後再番原位，後來家人發現興師問罪，我話我唔知道。」

化妝：Deep Choi、Cori Wong@Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Terrance Chan、Harris Lai @CHIC Private I salon