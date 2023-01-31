新片票房收1,500萬　張敬軒獲Ian設宴賀壽喜上加喜

藝人張敬軒明日（1日）42歲生日，繼早前獲鐵粉們率先於商場「公開賀壽」外，後輩陳卓賢（Ian）更相約幾位摯友，在飯局為他慶生，令壽星仔感恩滿滿。日前軒仔則於女粉絲婚宴上獻唱，立時成全場焦點。

軒仔近日喜事連連，生日前夕傳來好消息，其主演的英皇電影《超神經械劫案下》錄得約1,500萬票房，總算有所交代。由於農曆新年前後他都忙於跑場謝票，明日生日他已向公司請假一天，好好享受me time，之後再復工繼續出席公開活動。

今晚Ian為「軒公誕」於中環擺壽宴，軒仔以主人翁身份出席，兩大型男站在生日蛋糕後及街上大擺帥氣甫士合照，事後上載到社交平台分享，獲大批粉絲留言送祝福。軒仔對Ian貼心安排連聲感謝：「多謝陳總同幾位摯友的生日晚飯，窩心又感動。」又指自己差點想哭，望彼此友誼春春常駐。

而早前軒仔專程抽空「送嫁」，於支持自己多年的女粉絲婚禮上獻唱。當晚一身紅衣打扮的軒仔，精神飽滿兼Sharp醒，甫現身已炒熱全場氣氛，似乎比一對新人還要搶鏡！軒仔甫現身舞台，台下賓客即紛紛站起來拍片、拍照兼歡呼，搞到儼如小型演唱會，相關視頻於網絡瘋傳。軒仔事後回應：「其實3年前已經知道有呢個任務，但婚禮因疫情而多次改期，今次係我確診煞停咗演唱會，康復後首次喺咁多人面前獻唱，成件事變得好有意義。」

婚宴當晚除邀得軒仔現身外，曾比特及菊梓喬亦是持別嘉賓，黃建東及莊鍶敏則擔任司儀，寶珮如與丈夫亦有現身婚宴。黃建東打趣今次「眼界大開」：「我主持過咁多次婚宴，呢次派場算最勁，好似喺電視城一廠擺酒咁，有晒導演及撰稿員㗎。」而失婚莊鍶敏與新娘私交甚篤，對於今次出席「別人的喜宴」，她表現淡定自然，似全無觸景傷情。