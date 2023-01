視帝王浩信早前忙於內地工作,近日趁農曆新年回港,他除了相約好友食飯外,亦爭取間與家人團享受親子時間。他在社交平台上載了與兒王靖喬的照片,雖然以圖案將女兒的眼遮掉,但仍感受到女兒的喜悅。王浩信表示:「Burger is always our thing.」不過,相片中未見太太陳自瑤蹤影,未知是否同行。