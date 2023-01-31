韓妹賈路美 波大難買Bra？

唔少女人為咗「胸前偉大」呢個目標，各出奇謀，甚至不惜忍痛玩僭建，偏偏又有啲大波妹話呢對肉團為生活帶嚟不便，特別係買Bra（胸圍）嗰陣，好似韓國女網紅賈路美亦遇到呢個情況，但就無為佢帶嚟煩惱，反而令佢人氣急升呢！

大得誇張

Bra唔可以亂咁買，一嚟要啱胸形，二嚟要有承托力，否則有可能令雙乳下垂。事實上，日本有唔少巨乳女優都為買Bra問題而煩惱，所以韓妹賈路美能夠喺網上崛起，絕對係有迹可尋。先講吓呢位網紅有乜咁巴閉，登入佢嘅社交帳號，你會發現留有一頭長髮嘅佢，頭細身大，睇落有啲唔合比例，特別係嗰對巨乳大得誇張，襯埋性感度爆晒燈嘅水着，真係睇到人擘大口得個窿！

隔山買牛

不過，有別於其他賣弄性感嘅女網紅，賈路美最初開設社交帳號時，粉絲竟然係以女性為主，原因係佢哋好想知呢位大波妹點樣買Bra！面對一眾女粉絲嘅查詢，賈路美坦言佢嘅上圍尺寸要喺外國先搵到啱Size嘅胸圍，所以只能夠透過網上訂購，亦因為呢個緣故，過程花咗唔少冤枉錢，原因好簡單，因為冇得去外國試戴完至買，所以好易入錯貨，結果屋企儲埋大堆唔啱戴嘅Bra，差唔多霸佔咗半個衣櫃。

試過裸泳

其實賈路美覺得買Bra唔算係最麻煩，反而買泳衣先係佢嘅頭號煩惱，理由係佢嘅身形太大，跑步同踩單車都唔係好啱佢，加上本身冇乜興趣玩健身，游水變咗係首選運動。之但係要買到一套合適嘅泳衣，難度比起買Bra仲要高，亦因為咁，佢曾經諗過裸泳，只係試過之後，發現唔着泳衣仲阻水，游得仲辛苦喎。不過，作為網紅嘅佢，呢啲問題絕對係幸福嘅煩惱！