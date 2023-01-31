林敏驄個唱破最長騷名紀錄　豪言想搵美斯做嘉賓

音樂才子林敏驄公布3月18及19日於西九戶外演唱會消息後，歌迷對「蘇格蘭場今天星閃閃林敏驄暨車總腦交戰時日如飛40週年成人禮作品展演唱會之 PART 2 更精采」，破了香港演唱會名字最長字數的紀錄，認為這才能凸顯他天馬行空的鬼才想法，單看個唱名即時想起由他填寫的經典精彩歌詞。拍攝個唱海報的花絮率先曝光，海報上出現15個「迷你版林敏驄」非常貼合他無厘頭風格，為了有更豐富的視覺效果，他一連換了3套服裝拍攝海報，每拍完1套服裝便速看相，更即時和攝影師、造型師研究加插動作。

林敏驄被問到為何要改個超長的個唱名時？他正經說：「只是40幾字，不算很長，而且今次是40周年演唱會，所以至少也要有40個字，總之愈長愈好，長做長有。」談及近5年樂壇的變化？他又無厘頭說：「上次是35周年，今次是40周年，相差了5年， 樂壇也有很多變化，主要也是沒有太多變化，因為我不在，所以我現在回來了，分分鐘會有非常多變化，冇得頂。」，至於個唱嘉賓名單？他妙想天開謂：「我想找朗拿度、美斯及C朗和我在台上Dig波」。他希望能將創作精神傳承給新一代音樂人，在嘉賓名單上，不單止包括多位前輩級名字，也有不少新一輩歌手參與，不過來支持他的歌手必定要唱得兼玩得，才能符合他嚴謹的要求。

林敏驄望觀眾以開Party的心態入場，為此主辦單位特別訂製多件大型道具放置在舞台上，同時為了善用西九戶外場地的優勢和特色，提前至黃昏6時正開show，屆時隨着Band Sound響起，可於西九望着 Magic Hour 的來臨。