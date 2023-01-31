結伴齊出差　開房爽歪歪

香港地方細細，同客人傾生意坐車好方便，但喺日本可能要搭長途車或搭內陸機，仲分分鐘要租酒店留宿，而日本AV界就將呢種出差同留宿嘅過程加入激情元素，描述男女主角同房有幾爽！

肉體安慰

喺ROYAL出品嘅《早上起床房間裏有浴衣的初級女職員》中，公司主任大雄同女下屬倉本蓳去到一個偏遠地區公幹，辦完公事之後，兩人就去到一間溫泉旅館過夜。喺房間入面，大雄不停借飲消愁，阿蓳一問之下先知道原來佢女朋友成日掛住打機而拒絕上床，令到佢嘅生活枯燥又乏味，感情亦轉淡。於是蓳妹對大雄百般安慰，更主動獻上肉體，大雄亦唔客氣喺阿妹身上瘋狂發洩，就喺咁，兩人留宿嘅一晚激戰連場，盡享床上歡愉！

爆發雄風

喺DAHLIA推出嘅《受到女上司挑釁的童貞下屬》入面，新入職嘅員工澤田被安排跟隨女上司美乃雀到外地出差，由於呢次傾生意需要幾日，所以阿雀就帶澤田去附近嘅酒店下塌，仲唔介意兩人同房。入到房後，阿雀就飲酒解悶，傾談之間知道澤田原本仲係青頭仔，於是對佢相當感興趣，更主動色誘對方上床，血氣方剛嘅澤田見美乃雀身材火辣，梗係唔會拒絕啦，一於由夜晚砌到第二朝！

酒後亂性

S1推出嘅《和鄙視我的上司出差同房》，講述河北彩花同男友嘅感情當好，仲打算結婚。之但係，兩人嘅感情好快生變，話說有一日彩花被安排同男上司吉川出差仲要留宿，而吉川一直垂涎彩花嘅美色，於是食晚餐嘅時候猛咁灌醉花妹，然後帶佢上酒店房為所欲為。由於吉川調情技巧一絕，加上醉意十足，花妹完全冇反抗能力，畀吉川成功得米！之後，彩花居然愛上吉川嘅雄風，仲經常背住男友偷食。

簡評

喺日本AV界嘅「出差相部屋系列」中，男主角要有艷遇唔使去風俗場所，因為機緣巧合之下身邊嘅女同事就會變成床上伴侶。喺今次紹嘅3部作品中，本仙最鍾意倉本蓳主演嘅《早上起床房間裡有浴衣的初級女職員》，雖然蓳妹係瘦咗啲，但係皮白肉嫩又可愛，而且演技精湛，佢被男同事佔有嘅時候，流露出委屈嘅表情，但係好快就變成享受，仲纏住對方求歡，呢種轉折夠晒過癮。