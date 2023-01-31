唔係玩玩吓！袁偉豪辭演新劇專心做音樂

暌違2年，袁偉豪（Ben）再推出新歌《馬路英雄》，將日常馬路上的生態，如同生活寫照唱出來，他笑說：「歌詞嘅畫面都係大家平日見到嘅，（幫大家發聲？）又唔好講發聲，大家得啖笑，我都寫咗最緊要安全、禮讓，攞個比較教育意義埋尾。」愛揸車的他笑言如果不做這行，可能會做職業司機，他自問自己手車安全：「快靚正！」

他笑言自己手車有辣有唔辣：「依家揸得比較老手啲，車住朋友想佢哋坐得舒服，自己揸或者載住老婆（張寶兒）就爽快啲。」他19歲一Take過考到車牌，坦言：「經歷過嗰啲火爆階段，過晒啦，正如歌詞講快嗰一秒，有冇獎品？冇吖嘛，依家做家庭司機，接送老婆、出去做嘢都要安全，有咩閃失影響好大。」

Ben對唱歌、演戲都有團火，以前夾Band的他坦言玩音樂是他兒時夢想，為了出歌，他早前推掉無綫新劇《再見‧枕邊人》演出，他笑說：「好任性，其實公司明白，可能喺某啲工作層面覺得我推咗套劇，但我唔係推劇，係唔參與啫，好大分別。」在音樂路上，他希望有更多自己的作品，能夠有巡迴演出，跟自家的製作團隊一齊玩音樂，對其演員形象深入民心，他坦言：「係好難甩㗎，好多嘢都要時間證明，我希望繼續堅持，令一啲未係咁了解我音樂嘅朋友，畀佢哋知道我個方向、誠意係點，因為可能你出一首歌，兩年後先出第二首，啲人都覺得你係玩㗎啫，所以我連劇都唔拍，走嚟做音樂。」

今次他身兼五職曲詞編監唱，製作過程中最難是跟時間競賽，因為他非全職做音樂，要各方面配合是好大考驗，MV由他與好友寧爺聯手執導，寧爺笑說：「就係有呢個任性先有呢個創作力喺度。」袁偉豪認同說：「係囉，我成日覺得係要取捨，你要成就一樣嘢，都要揀咩時候做乜嘢。」他直認對做導演有興趣：「其實想拍劇，呢個MV係一個開始，成件事嘅組合，令我認識到幕後要兼顧啲乜，我唔能夠話自己拍得好順手，但由故事創作開始，都要搵啱人配合，阿寧慣咗執行，佢哋有判斷嗰個能力。」

雖然兩人相識超過20年，曾經失聯過，但重逢後一拍即合，今次拍攝MV時相當有默契，寧爺更大爆Ben的攝影器材比他還多：「佢有個靚Model喺隔離，可以發揮得淋漓盡致。」Ben笑言是慢慢投資：「幫老婆影吓相，借啲意買吓燈、鏡頭。」他的每個作品都有告訴太太張寶兒聽，問到寶兒讚多定彈多？他說：「佢會彈嘅，但我唔會聽嘅，我會話：『得㗎啦，呢啲你明。』」寶兒讀書時有唱過合唱團，問他可會幫太太做歌？他就不抹殺任何可能性說：「我第一首歌係佢幫我寫詞，今次佢幫我聲演，MV都有幫手，將來會唔會合唱，就要睇機遇！」

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