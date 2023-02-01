【是日通勝】

農曆正月十一

癸卯年 癸丑月 庚寅日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、上午7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：訂婚、動土、交易

忌：祭祀、出行、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：19、23、30

幸運顏色：紅、橙

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：該出手就不要猶疑，否則易錯過投資時機。

金牛座：判斷力弱，投資忌心急，要慎防騙財陷阱。

雙子座：笑容有助扭轉頹勢，遇上麻煩要保持樂觀。

巨蟹座：機不離手會損害視力，好好錫住靈魂之窗。

獅子座：幸運指數居首位，生活無憂，心情靚到極！

處女座：謀事要有承擔，卸責退縮是無法取得成功。

天秤座：謀事受阻，遇疑難要問清楚，勿自作聰明。

天蠍座：理財有道，收入水漲船高，生活漸入佳境。

人馬座：健康運特別強，今天穿紫色衫將有助增運。

山羊座：獲幸運之神眷顧，笑多一點令你更有魅力。

水瓶座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

雙魚座：人緣佳不是必然，找機會回饋對你好的人。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）馬 人氣強

（跌）猴 易衝動

鼠：事業運強，有利做生意，業績蒸蒸日上。

牛：有伴侶者易與異性發生曖昧，務必自律。

虎：好人有好報，你的善心可帶來好人緣。

兔：神采飛揚，人緣不錯，謀事易贏得掌聲。

龍：喜憂參半，保持平常心，勿庸人自擾。

蛇：思緒混亂，行事反覆，犯錯機會相當大。

馬：人氣高企，做事快靚正，具備贏家條件。

羊：易因財失義，處理大額投資要加倍謹慎。

猴：是日沖煞，容易衝動，謀事忌急功近利。

雞：是非纏身，不宜多管閒事，避免樹敵。

狗：貴人助力強，有機會在事業上大展拳腳。

豬：人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

大門地氈宜忌（上）

門前小地氈的作用是脫去鞋子下的污穢之氣，以免帶進屋內。若懂得風水原理，大門地氈亦可作為催財化煞的風水工具。以下列舉了兔年幾個門向及化解方法，其餘方位下期再續。要注意的是，以下應用以「立春」為界，即由2023年2月4日起採用。

大門向正東：二黑病星臨門

今年要特別注意健康，尤其是婦女及腸胃病等；忌見紅、黃兩色的地氈，宜在大門一帶擺放銅製重物或白玉葫蘆，並使用灰色地氈，下面再放6枚銅錢化解病氣。另外，可選擇在地氈底放一塊大銅片，也有助提升健康運。

大門向東南：三碧是非星臨門

今年家中是非及爭吵特別多，忌用綠色及藍色地氈，宜用紅色地氈或張貼紅色海報、揮春。

大門向正南：八白當旺財星臨門

今年家中各人的工作運都頗佳，財運亦有明顯提升，如要進一步催旺，大門位置宜擺放紅色或黃色地氈，陶瓷擺設亦可加旺八白吉星。另外，因今年太歲飛臨東北，切記避免裝修、動土、鑿地，否則家宅的健康運會大受衝擊。

大門向西南：一白桃花星臨門

今年特別有利遠行及出門發展，桃花亦重，單身的家庭成員可望發展戀情，但夫妻或情侶則要小心三角關係。如要催旺可放彩色地氈，如要削弱則可放素色地氈或木製的雞形擺設。另要注意，因今年正北同為三煞臨門，此方位最好不宜裝修動土，以免有損健康運。