廖碧兒交百萬學費鑽研生意經　搞咖啡店開闢新財路

女星廖碧兒經營飲食生意多年，為了在疫情下扭轉劣勢，早前豪花7位數入讀全球頂級工商管理學府，趁機與不同國籍的高層交流經商心得。另一方面，她忍痛關閉投資多年的中央廚房，轉陣改為開設深受年輕人歡迎的咖啡店，望開拓另一條財路！

廖碧兒為求飲食生意有突破，把心一橫爭取入讀頂級工商管理學府INSEAD，最終如願獲取錄，並豪花7位數字的學費，修讀為期17個月的課程，期間分別到法國、新加坡及杜拜上課，還要去以色列、美國、巴西等大公司作實地考察。

該課程有跨國公司總裁修讀，加上要通過考試取錄，廖碧兒仍能躋身200多個學位當中，實在不容易，故即使學費不菲，她亦堅持入讀，去年底已飛抵法國上堂。嚮往校園生活的她很快就與同學打成一片，課餘時間不時聚會交流生意經，亦有趁學校假期四圍遊覽，早前就曾分享穿三點式出海的靚相，生活寫意。

學業方面事事順利，惟其經營的生意卻受疫情重挫。她當年豪擲百萬搞中央廚房，最終敵不過疫情，最近決定關閉止蝕，而酒吧去年雖然逆市賺錢，及後卻有近20名酒客「中招」，加上大環境因素，令收入減少。紅酒生意方面，她早已轉陣搞網上經營，而且不時開直播談酒經，銷情尚算穩定，她昨日受訪時透露近年做生意的確困難，並無奈表示：「始終疫情都幾年，依家所有嘢慢慢通番，要等時間消化，同埋要諗吓啲新構思，唔可以原地踏步，好似決定閂咗個中央廚房，依家同啲股東傾緊，計劃開Coffee Shop，但都要諗清楚，例如開舖地點、貨源，同埋最緊要嘅咖啡機等等，全部細節都要規劃好，唔係一窩蜂開就跟住開。」

跟領事館合作拍節目

談到其百萬課程，碧兒笑指相當值得：「呢個課程特色係全球性，邊度會有個課程可以入去其他國家大公司度學嘢？所以我要努力學吓點樣經營好一盤生意。（學費咁貴，咪要接多啲工作幫補？）因為要配合課程，拍劇係難啲，不過廣告拍攝OK，同埋都有同唔同國家領事館合作拍節目。」