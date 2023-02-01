東方日報C1：胡歌擲雙重震撼彈　已婚兼生埋女

內地男神胡歌突然宣布已婚兼育有一女，震驚娛樂圈！多年來曾與楊冪、劉亦菲等女星傳緋聞的他透露太太是圈外人，之後「胡太」被極速起底，有指他們早於2021年領證結婚，網民恭喜胡歌之餘，亦督促他要勤力工作賺奶粉錢。

40歲內地男神胡歌多年來一直低調處理感情事，2005年憑內地劇《仙劍奇俠傳》走紅，之後分別拍《聊齋》、《射鵰英雄傳》、《仙劍奇俠傳3》、《琅琊榜》等，多次奪得男主角獎，2020年更於福布斯中國名人榜排行第24位，人氣爆燈。雖然近年他減產，但粉絲依然對他不離不棄。

疑似胡太氣質出眾

昨日他突然於社交平台宣布已婚兼榮升人父，並指太太是圈外人：「我當爸爸啦。母女平安，向大家報喜。入行整20年，感謝大家陪伴我一起成長，此刻我將和你們共同邁向人生的下一個階段。」他又表示：「過去的一年諸多不易，老婆不是公眾人物，為了讓孩子順利誕生，喜訊隱而未宣，望大家多多包涵。」

胡歌公開報喜後，網民對其妻子大感興趣，雖然他未有透露另一半身份，但網民極速起底，指胡歌和妻子早於2021年已領證結婚，並上載他們與友人的合照。照片中，見疑似胡太一頭清爽髮型，穿上白色毛衣，長相清秀兼氣質優雅，與胡歌相當合襯，有網民更聲稱她是胡歌的執行經理人黃曦寧。

胡歌的感情世界一直備受關注，性取向更一度成疑，雖然他曾與不少頂流女星傳緋聞，但亦試過跟好兄弟霍建華傳出「HeHe情」。胡歌與楊冪拍《仙劍奇俠傳3》時曾傳撻着，兩人於片場多次曖昧互動，有指這段地下情交往了3年，但因各有各忙才黯然分手。去年2月，他被爆跟內地女星劉亦菲登記結婚，男方經理人即出面否認；後來又傳他與前女友薛佳凝復合，被工作室即時否認。去年8月，有傳他跟年輕6歲的王曉晨秘婚，更盛傳女方為他誕下一女，不過胡歌否認拍拖，王曉晨亦公開做運動晒小蠻腰的影片闢謠。

入行多年的胡歌，只曾承認與女星薛佳凝與江疏影拍拖。2006年他與薛佳凝拍劇集《天下無雙》撻着，同年他發生嚴重車禍，更一度毀容，當時女方停工照顧他，戀情因而曝光，不過2009年他們和平分手。至2014年，胡歌與江疏影被拍得於機場甜蜜餵食兼擁吻，更一同返家，當時他發文承認戀情，指江疏影是傻傻的姑娘：「她說她喜歡我的傻，那我就傻傻地喜歡着她。」相當癡纏，不過翌年兩人宣布分手。

網民叮囑努力搵錢

不少圈中好友如唐嫣與袁弘等留言祝賀胡歌，網民戥他高興之餘，不忘叮囑他勤力工作賺奶粉錢。由於之前胡歌相隔多年才拍一套劇集，有網民忍不住留言：「胡歌，你現在是當爸爸的人了，一定要注意自己的拍戲播出頻率，可不能和以前一樣幾年才播一部了，還沒拍完的比如《繁花》抓緊拍完，還沒進組的趕緊進，還沒上映的比如《馴鹿》、《不虛此行》去催一催，孩子奶粉錢不便宜啊！」看來網民比他還要上心呢！

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：