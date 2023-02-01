甜蜜送禮要叻叻　另一半至畀Like

2月可說是全年最浪漫的月份，因為先後有元宵和西方情人節。正忙着為愛侶挑選禮物的你，不妨留意一下近期推出的消費惠，因為當中有些優惠延長至元宵之後，隨時買得多賺得多。送得叻叻，另一半自然冧豬，仲會畀Like大讚你夠Smart添！

雙重賞超震撼

講獎賞，有咩比打孖嚟更令人興奮？港鐵公司旗下12個商場（德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場）由即日起至2月5日期間，攜手推出港鐵商場「雙重賞」推廣活動。第一賞為MTR Mobile登記用戶於參與商戶以電子貨幣單一消費滿HK$888，即可獲得HK$100指定類別電子優惠券（每位用戶最多5次）。第二賞則為活動期間，累積消費滿HK$5,000可額外獲得「開心任你搶」機會1次，合資格參加者可於2023年2月13日至2月17日中午12時至下午2時，登入App參與活動，任搶總值100萬開運大禮。

多重購物賞

再過不久又到轉季時，想購入新季度時尚單品？可到ELEMENTS圓方走一趟，因商場由即日至2月28日，設有多重的購物賞，包括以指定之電子貨幣即日單一消費滿港幣$2,000，可享港幣$1,000 ELEMENTS圓方指定消費餐飲電子禮券。另消費滿港幣$10,000，即享港幣$3,000獎賞；逢星期五至日及公眾假期，於指定時尚服飾商戶即日單一消費滿港幣$2,000，亦可額外享港幣$1,000獎賞。此外，由即日至2月13日更推出「高鐵旅客尊享禮遇」，凡出示14日內乘搭高鐵抵港的有效乘車證明的旅客，均可享總值港幣$1,000 ELEMENTS圓方電子禮券。

60倍積分賞

電子禮券唔心水？仲有恒隆地產旗下商場Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、家樂坊、荷李活商業中心、淘大商場及中環物業（包括印刷行、樂成行、都爹利街1號以及渣打銀行大廈），即日至2月5日攜手推出的禮遇。除會員以電子貨幣累積消費滿港幣3,800元或以上，可獲港幣200元恒隆電子購物禮券外，於3個恒隆商場各以電子貨幣單一消費滿港幣100元或以上，更可額外獲得18,000 hello積分，盡享高達60倍的額外積分獎賞，換領心儀禮品。