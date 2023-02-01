新季度跑鞋　迎戰跑步賽事

踏入2月，跑界開始熱鬧！先是2月12日本地大型馬拉松賽正式開鑼，繼而又有各式越野跑賽事殺到。無論你即將要迎戰的是哪一項賽事，一對陪你練習或出賽的出色跑鞋都不可少。適逢多個運動品牌在此時推出新款跑鞋，部分更兼具功能與外形，大家不妨按個人需要揀番對，提早與新跑鞋磨合，就自然可以在賽道上發揮最佳表現！

頂級泡棉公路跑鞋

Nike全新推出的Invincible Run 3公路跑鞋，相較前兩代有更多的Zoom X泡棉，加厚的泡棉可在觸地時提供更優秀的緩震效果，更有相比前作更柔軟的鞋底，讓跑手有更輕鬆的長跑體驗。鞋面採用了經改良的3層Flyknit編織技術，外觀漂亮之餘更舒適透氣。另外，新加入的環繞包裹動態貼合技術，更提供精心微調的承托力，能支撐跑者雙腳，大大減低受傷機會。

競賽級碳板跑鞋

外露碳板的中空結構？分離式中底設計？對！這就是PUMA新一代碳板跑鞋FAST-R NITRO Elite帶來的科技感外形。由升級版中底NITRO Elite Foam打造而成的頂尖競賽碳板跑鞋，突破了以往氮氣科技製成的NITRO Foam，讓跑鞋更加輕盈，回彈力更強。分離式中底由前方NITRO Elite Foam與後方EVA組成，令緩衝與回彈效果更出色；而外露碳板的設計除可減輕整體重量，更可在每步離地瞬間，將推蹬力量轉移為推進力。鞋面則採用輕量高透氣的網布製成，完美貼合雙腳弧形，無論跑多久都不會感到侷促。

越野路跑多功能波鞋

如果只想休閒地在公路或野外山邊跑步，同時對鞋款的外形也有要求，不妨留意ASICS NATURE BATHING系列近日新添的4款跑鞋，包括NOVABLAST 3 TR、GEL-NIMBUS 24 TR、GEL-CUMULUS 24 TR及GT-1000 11 TR。男裝款用上沉穩低調的深灰泥土色，而女裝款則用上神秘療愈的深紫色，所有鞋款都點綴了活力十足的鮮艷橙色。鞋帶設計為落葉配色，鞋墊印上「森」及「林」字Logo，好適合喜歡大自然的跑手。與此同時，作為一對休閒跑鞋的功能也沒缺少，別注版鞋款採用了更輕身耐磨的ASICS LITE橡膠外底設計，讓大家每一步都倍感舒適。