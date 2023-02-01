身世大揭秘！茱莉亞羅拔絲跟錯真實姓氏？

奧斯卡金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）最近亮相「尋根」電視節目《Finding Your Roots with Henry Louis Gates, Jr.》，經過主持人兼歷史學家Henry Louis Gates, Jr.翻查「族譜」發現原來茱莉亞並非姓「羅拔絲」！

一切由百多年前茱莉亞的曾祖父John與曾曾外祖母Rhoda說起，主持人給茱莉亞1880年代喬治亞州德格拉斯郡的人口普查文件，文件中寫着她的曾祖父名字，而經過細查羅拔絲家族史之後，發現重大的秘密！原來於1850年她的曾曾外祖母下嫁一名名為Willis Roberts的男子，不過Willis結婚14年後離世，事隔10多年後，曾曾祖母才誕下茱莉亞的曾祖父John。主持人向茱莉亞表示Willis不可能是她的曾曾祖父Willis因身故根本不可能是她的曾曾祖父！此時，茱莉亞顯得好震驚反問主持：「等陣先。。。咁即係我唔係羅拔絲家族成員？！」主持人透露翻查資料顯示她的曾曾外祖母在老公老公Willis死後曾與一名已婚人士有染，最終發現茱莉亞的身世與一名男子Henry McDonald Mitchell Jr.有關，他才是她的曾曾祖父，換句話說茱莉亞應該姓Mitchell！

茱莉亞得知後反問：「那我哋係Mitchells家族？」主持回答：「你係Julia Mitchell而非Roberts。」茱莉亞聽罷情緒顯得激動表示自己感覺到好震撼，不過她笑言情願繼續以羅拔絲作為姓氏。