【#娛樂Hashtag】雲浩影目標劍指天后王菲林憶蓮

歌手雲浩影（Cloud）於2020年參加ViuTV選秀節目《全民造星III》，雖然比賽完結後排名第4的她未有立即出道，但去年正式成為歌手後極速出碟，更勇奪2022年度「叱咤樂壇生力軍女歌手」金獎，足證其實力。Cloud登上節目《#娛樂Hashtag》受訪時，亦毫不諱言下一站的目標：「咁講好似好誇張，但我目標係想好似王菲或者林憶蓮咁，大家都好喜愛佢哋嘅音樂，而佢哋都好有才華，好希望做到呢樣嘢。」

提到當初在《造星III》被「旁白君」笑她人如其名是「一舊雲」，Cloud尷尬表示節目中的例子只是冰山一角：「我喺比賽期間為製作組添咗唔少麻煩，我諗鏡頭呈現嘅可能得百分之三十。」令大家最為印象深刻的事例便是她出場表演時竟忘了帶咪高峰，但她臨場應變以水樽頂替，則令Cloud被執為「執生之神」。然而她還是原諒不了自己：「我覺得好不能接受，作為一個表演者，唔能夠發生呢件事！」

吸取選秀的經驗，這朵雲也迎來蛻變，出道短短七個月便推出首張迷你專輯（EP），Cloud表示EP名稱《THE CLOUD》是受英國詩人的同名詩詞啟發：「佢首詩係講雲層有唔同形態，我覺得呢樣嘢同我好似，我係一舊雲，亦可以化作唔同形象，例如溫柔嘅一面可以安慰大家。」問到對銷量可有壓力？Cloud直言公司曾向她提及合理銷量是多少：「我就諗如果達唔到嗰個數，我就自己填窿。」

去年除了發展音樂事業，Cloud更首次涉足影壇參演電影《深宵閃避球》，對於能與鄭伊健合作她大感興奮：「原來佢唔係一個『古惑仔』，係好乖好純情仔！係愛妻號，拍嗰陣蒙嘉慧都有嚟探班，我覺得佢哋好恩愛！」此外，Cloud還分享了不少拍攝趣事，最令她感到新奇的竟然和廁所有關，想知道便要看本集《#娛樂Hashtag》！

髮型：Wing Wong (The Attic)

化妝：Kineks Ho

造型：Créer Styling

場地：海洋公園萬豪酒店