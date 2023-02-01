【簡潔生活學】電子與傳統　你愛哪一種？

時間過得很快，今天已是癸卯兔年的年十一。今年的農曆年因為政府放寬一系列防疫措施，包括取消疫苗通行證、社交距離措施等等，所以市民都會到親友家拜年，小朋友最開心就是可以逗利是，不過同時間很多家庭都趁假期出外旅遊，所以也改為派發電子利是。

派發電子利是的好處，是不分地域時間，即使身處海外，甚至是已移民的親友都可以收到或送出心意，當然熱鬧氣氛大大減少，但在收取電子利是時，你又有沒有忘了當中禮儀？

由於派發傳統利是，後輩都會跟長輩講祝賀說話，長輩便會派發利是以示祝福，但當派發電子利是由於不會碰面，所以收利是的朋友都可能不太在意，結果未能第一時間作出回應。

「有心唔怕遲」，如果真的是後期才發現收到利是錢，便應立時向給予者道謝，以示收到對方的心意，這份禮儀不應因為電子化而遺忘的。

電子利是的另一好處當然是比較環保，減少使用利是封，得以保護樹木，也不用花時間去銀行兌換新紙幣。不過，撇除以上原因，我還是喜歡派傳統利是，因為在封利是過程都是給予對方祝福，而我女兒也會幫忙封利是，變成了我的親子時間呢！

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

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