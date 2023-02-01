Stella Del Stud　巨鑽啟發　閃耀海洋　

閃爍璀璨的鑽石，不怕火煉，也無懼鋼擊，加上「物以罕為貴」的定律，令人對這種珍稀寶石產生各種聯想與幻想，更成為一眾設計師的靈感泉源。像今次介紹的概念遊艇「Stella del Sud」，其設計就是受一顆名鑽啟發，令人眼前一亮。

大海中的亮點

船身長111米的「Stella del Sud」，出自意大利設計工作室Gabriele Teruzzi Yachts & Design，其鋒利的船體設計是受鑽石的結構和光紋所啟發，靈感則源自一顆128卡（Carat）的著名巨鑽「Star of the South」，而亮點正是那幅大面積鑽石形落地玻璃，在陽光照射下，可散發出媲美鑽石的耀眼光芒，成為大海中的亮點。

裝潢媲美豪宅

內部設計方面，以優雅的頂層公寓為設計藍本，寬敞的大廳用上柔和的淺色為主調，並被大型全景窗戶圍繞，在充足的自然光線下，顯得格外開揚，而以孔雀羽毛為設計靈感的壁飾，則發揮出畫龍點睛的效果。另外，燈飾配置也相當醒目，當夜幕低垂時，燈光像雨水一樣，從兩層高的天花板灑下，感覺似欣賞流星雨，浪漫極了。

設施一應俱全

根據設計師的構思，「Stella del Sud」設有8間以柚木等天然材料精心打造的VIP房，可容納16位客人，而且每間房均可通往私人露台；另有一間主人套房，內裏附設兩間裝設了按摩池的浴室、水療波浪台、步入式衣櫥和一個內置於天花板的水族箱，設計極盡奢華。其他設施方面，包括3個以小瀑布連接的無邊泳池、露天用餐區、健身房、桑拿浴室、按摩室、電影院、直升機停機坪等等，可謂一應俱全。