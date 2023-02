台灣天王王力宏前年捲入婚變風波後消失一年,上月底在拉斯維加斯舉行演唱會,結果票房秒殺,現場湧入大量粉絲送暖,演唱會上他感慨地說:「如果生命可以改變的話,幸或不幸,我都虛心接受。有時候,我們面對的每一條路都可能是錯的,但我們努力,把它變成對的,開始第一步。謝謝你們都在。」

而他亦在離婚風波後首在社交網發文,昨出自己和粉絲在演唱會最後大合照的照片,看似因為有了歌迷的鼓勵,讓他揮別孤單獨自一人的感受,並說:「謝謝你們讓我,不是『一個人』。Thank you for being here with me.」