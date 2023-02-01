本日日本：英國時尚品牌聯乘　Kuromi惡魔風穿上身

英國知名時尚品牌Mary Quant最近有新搞作，與Sanrio人氣角色Kuromi合作，推出衣服及配件聯乘系列。以小惡魔形象闖出名堂的Kuromi，戴着黑色的連帽斗篷，額頭上是粉紅的骷髏標記，感覺可愛又不失俏皮。今次系列有Tote Bag、手袋、拉鏈小袋、手巾仔、外套、T-shirt等共23款產品，設計吸引。當中最特別的是附有珍珠裝飾的蛙口手袋，袋上有Kuromi探頭出來看着Mary Quant的雛菊標誌，並附有可拆卸的肩帶，無論想手挽或側孭均可。另有珍珠蛙口化妝袋及圓形化妝袋，袋身分別採用了Kuromi的招牌黑色及紫色，十分醒神。此外亦有以Kuromi頭部設計的拉鏈袋仔，亮點係將Kuromi額頭上的骷髏換成品牌的雛菊圖案，散發着聯乘色彩。不過錯過的還有多款服裝，例如有印上Mary Quant × Kuromi原創圖案的泡泡袖T-shirt、飄逸的蝴蝶袖T-shirt、棒球外套等，全部設計精美又實用！全線產品於3月3日在Mary Quant日本分店及網店、Sanrio部分專門店及網店發售。