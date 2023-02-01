連詩雅險被釘槍刺手　波波自告奮勇畀人鋸

馮盈盈、何依婷與著名魔術師甄澤權（Louis）主持的無綫節目《魔法伽利略》，將於明晚（2日）播出，除了有精彩的魔術表演，更會透過「美女助教」盈盈與依婷表演，由博士拆解箇中原理，教大家分辨魔術與科學。

明晚（2日）首集，嘉賓是蔣家旻、羅天宇、馬貫東、連詩雅（Shiga），當中Louis表演「第六感」魔術明言是超危險魔術，要靠第六感在4把工業用釘槍中揀中3把沒有上釘的釘槍，並直接以人手測試釘槍是否有釘，被邀請參與的蔣家旻責怪Louis：「又係我？我係咪同你有仇？」Louis一度企圖請Shiga拿出玉手幫忙做測試，嚇得準人妻Shiga尖叫連連，場面極為緊張刺激。而何依婷則以手機吹熄蠟燭，表演相當神奇。

第二集（3日）嘉賓是黎諾懿、陳敏之、黃婧靈（波波）與陸浩明（6號）。Louis表演兩大「預知」魔術，自認是「大衞高柏波」，6號取笑參與表演的波波是「大腦黑洞」，遭紙袋笠頭的Louis料事如神，令在場人士驚嘆。波波表示：「真係估唔到佢會估中晒，依家見到佢好似咩都被佢睇穿晒咁。好期待佢下次玩刀鋸美人，我想畀佢鋸吓。」她又自嘲沒有魔術天分：「以前有個Friend玩開魔術，我都有跟佢學吓，但我就好似手指痙攣咁冇咩天分。」