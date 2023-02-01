練美娟變TB力追宣萱　自爆曾被同性追求

練美娟於ViuTV新劇首度與宣萱合作，視宣萱為偶像的她，飾演追求宣萱的TB密友，令她既興奮又緊張。她自認是黐身女友，與幕後男友感情甜蜜，唯一美中不足，呻男友欠她一個追求過程。

人稱娟姐的練美娟，早前一改八婆仔戲路，在新劇《極度俏郎君》中演TB，與姜皓文拗手瓜追求宣萱：「無諗過同宣萱合作，我真係細細個睇佢啲劇大，好鍾意佢，我最鍾意三大女藝人，就係佢、張可頤和陳慧珊。」她說第一日開工十分緊張，讚宣萱友善又貼地，合作後更愛她。娟姐今次要表現剛強硬淨一面，可能太過入戲，身邊朋友都察覺她變得剛強，不過她笑言一拍完便會變回溫柔女人，由於身邊有不少同性戀朋友，成為現實教材，可有被同性追求過？她說：「有，讀書時，我好斬釘截鐵拒絕，最後佢都疏遠咗我。」

去年她有4部劇播出，包括《反起跑聯盟》、《季前賽》、《繩角》和《百萬同居計劃》，笑言目標想做「ViuTV岑珈其」做女劇霸，亦自誇外形容易配襯主角，相信同公司女藝人，又不介意演醜角的選擇不多。娟姐公開承認有拍拖，男友任職幕後，志趣相投，近日她與陳柏宇主持綜藝節目《婚前試行為》，正好機會讓她學做理想女友，她讚男友細心、整齊，因工作而認識，問到追娟姐是否好難？她說：「餵我食好嘢就得，但佢無追我，我哋識咗好耐，冇諗過發展，再遇番自然喺一齊。」直言無論任何一個女仔，冇被追求都會感到不開心：「希望佢畀番追我過程，冇遺憾。」

化妝：Judy Cheung

髮型:Denny Mok