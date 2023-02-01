宣傳SJ紀錄片　利特分享組合長壽秘訣：已錯過絕交時機

韓國男團Super Junior（SJ）的紀錄片《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》上月已在Disney+上架，紀錄片中包含他們經過漫長的練習生時期，以及出道後種皇讓粉絲膽顫心驚的車禍及團員離隊等重要時刻，成員亦親自分享對團隊及韓流的看法和意見。

組合昨日（31日）亮相網上節目宣傳紀錄片，當見到網上有人說他們是「元老組合」，隊長利特即說：「孩子們，把『元老』這個詞刪走吧。」談到不少前輩組合的活動時間只有5年，他們亦坦言沒想過組合能維持17年，利特說：「當時如果唱片的成績不好，組合就會消失。」神童亦表示：「雖然是說永遠在一起，但心裏想着5年已經算很長了。」

利特又坦言因為跟SJ成員一起太久，現在除了隊友之外就沒有朋友：「已經錯過了絕交的時機。」圭賢即搞笑道：「只要不是做了嚴重的犯法行為，應該都不會消失吧。」

另外，利特與厲旭今日參加紀錄片的視像記者會，談到紀錄片在亞洲各地大受歡迎，他們亦覺得很高興，又指紀錄片除了有關於Super Junior的歷史之外，亦可以看到K-pop的歷史和市場的發展，相信喜歡K-pop的人都會喜歡，希望大家享受觀看紀錄片的過程，問到假如在30至50年後已經沒有SJ，希望大家會以甚麼方式記住他們，厲旭即說：「希望大家會說即使時代不同，也會喜歡上我們。」利特則說：「希望大家會說SJ是即使出道了很多年，仍擁有強勁競爭力的組合。」

利特又透露他們下星期將赴南美舉行演唱會，對能跟當地粉絲見面表示興奮，又承諾會與全世界粉絲見面，請大家再等等，最後又不忘多謝粉絲支持：「這17年來我們能夠一直活動，是多得有粉絲們，大家看了紀錄片之後，假如想哭就盡情哭，也跟我們一起走到下一集吧。」