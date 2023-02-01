喺日本配音員稱為聲優，佢哋嘅地位喺觀眾心目中絕不比女優遜色，原因係佢哋用把好聲音令動漫作品生色不少，當中更有唔少又靚女又好波嘅女聲優，好似近期積極進軍寫真界嘅夜道雪就係好例子喇！

清爽白波波

日本寫真界有好多女優靚女之餘仲身材一流，當中更加有好多聲線迷人，發出嘅鶯鶯呻吟甚至可以為觀眾帶來耳內高潮，真係咁犀利？係呀！因為唔少寫真女優本身係一位擅長運用誘人聲線嘅聲優，就好似夜道雪咁。

今年23歲嘅佢，面圓圓眼大大，可愛又甜美，加埋一頭清爽短髮，更予人清新開朗嘅感覺。論美貌，雪妹對比起其他寫真女優未算相當出眾，但係身材絕對夠晒凸出，一來人如其名，肌膚鮮嫩白滑如雪，二來凹凸有致，屁股圓潤上翹，心口仲有一對脹卜卜又堅挺嘅雪白G奶，呢副胴體真係夠晒火辣呀！

香車美人

雪妹喺中學三年級嘅時候，被星探發掘成為少女偶像，後來以北海道地方偶像團體「撫子團」成員身份四圍登台表演。到2019年轉投另一間事務所之後，就主力發展聲優事業，為唔少動畫及電子遊戲角色配上生動嘅配音，亦憑住響亮悅耳嘅聲線獻唱歌曲，所以佢亦算係一位歌手。

除咗係聲優、歌手同寫真女優郎外，佢仲係一位網紅，經常都會拍吓飲飲食食嘅影片同大家分享，但係主力係拍攝揸住電單車四圍去嘅試車及外遊片段，因為佢本身係一位電單車愛好者，現時更擁有9架電單車咁多，亦因為雪妹有呢種愛好，令佢不時獲相關雜誌邀請拍攝香車美人寫真，增加唔少工作機會。

夜道雪近期密密拍攝寫真，從其社交網中就可以留意到相關消息，同時可以睇到拍攝花絮，千祈唔好錯過！

Profile

年齡：23歲

身高：5呎2吋

三圍：36G-24-37