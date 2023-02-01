詹瑞文暌違7年再出擊　創作沉浸式餐飲劇

「舞台劇教父」詹瑞文（詹Sir）暌違7年再辦舞台劇，他將歐美一帶流行的沉浸式美食劇場帶到香港來，創作一個全新富有香港特色的沉浸式餐飲劇，過往香港從未冇人做過，不違言因為賺錢少，「好多人做演藝生意為賺幾多錢，賺得少唔做，有風險唔做，但文化產業要栽種，首先唔好輸先，呢個係一個文化產業，是長線投資。」詹Sir今次擔任藝術總監及導演，負責幕後，笑言可能間中走出來做一場做食客也不定，他起用的演員全部是素人，自認最叻帶新人，演員來自五湖四海，有社工和空姐，共通點都是對夢想充滿熱誠，他自爆工作人員取笑其中一位素人是他的私生子，「我無私生子㗎！不過好多人話同我好似，終於我搵出原因，因為佢真係我die hard fans，觀眾話佢好似我，我靚仔好多卦!」這位名叫列英豪的演員，屬以色列和中國混血兒，香港土生土長，任職過主題公園的演員及司儀，作風確是有點詹Sir的影子。

詹Sir稱大約一年前，上海拍檔想跟他開一套沉浸式美食劇，受疫情影響而停頓，後來他將這個意念帶來香港，成就全港首套開心5D夢幻沉浸式美食劇場《異世界-捕夢之旅》，將於2月14日開始演出，不過在籌備過程中也非一帆風順，期間香港遇上第五波疫情，令投資者擔憂，幸皇天不負有心人，近日粵港通關，令他好鼓舞。欣賞的觀眾，享用４道特色菜色之餘，亦參與演出，「觀眾好似入咗夢域世界，發緊夢咁，觀眾係有身份嘅，過程中有份參與。」他相信戲劇與餐飲很合拍，餐飲是生理食糧，戲劇是精神食糧，「以前食完飯去睇戲，依家食飯睇戲一齊，新鮮體驗，希望能持續地做。」他目標將來成為遊客來港觀光的指定節目，下一步希望建立一個全新的主題餐廳，成為永久表演場館。

場地:十八夢