泰妹裸體寫生　索到窒息

講起令人想入非非嘅畫室，大家嘅腦海會浮現出咩畫面？一定係美女裸體寫生啦！而呢位嚟自泰國嘅網紅Nattaniya Suppakingul，今日就為大家展現誘人畫室嘅香艷場面，真係索到令人窒息！

誘發靈感

日本十八禁漫畫家Peten師曾表示，佢所繪畫嘅香艷女郎角色，都係同佢嘅性癖有一定關係，故此佢相當重視筆下女角色嘅臀部及腹部線條。佢呢番話不但獲得唔少十八禁漫畫家嘅認同，甚至有唔少人體寫生嘅畫家亦十分贊同。佢哋稱正因為自己鍾愛某類女性外形，所以總係會傾向搵呢類模特兒嚟習畫，如果佢哋見到呢位泰國性感女網紅Nattaniya Suppakingul時，唔知又會唔勾起佢哋嘅靈感呢？寫真中嘅Nattaniya Suppakingul，以相當噴血嘅形象登場，化身成一位全裸畫家，展現出玲瓏浮凸嘅身材，加上充滿詩意嘅畫面，難怪會勾起男士嘅遐想。

氣質女神

雖然呢輯寫真喺網絡上引起熱話，更有唔少人猜想Nattaniya Suppakingul係一位畫家，點知佢嘅一番留言，令粉絲嘅幻想立即破滅，皆因佢坦言自己係唔識繪畫。雖然係咁，但仍無損佢喺大家心中氣質女神嘅形象，原因好簡單，就係佢唔單止樣靚身材正，而且仲有內涵擁有高學歷，畢業於曼谷大學嘅佢，現喺蘭實大學繼續進修，絕對係有外形有氣質又有學識嘅索女。不過佢迷人之處並唔止係咁，作為性感女網紅嘅佢，原來亦係一位模特兒，而呢份更係佢一直以嚟夢想工作，為咗能夠成為模特兒，佢便努力做運動收身，先至練出家陣迷人嘅身段。

Profile

出生地：泰國

身高：168cm

三圍：35G-24-35

Nattaniya Suppakingul嘅性感畫家形象，確實相當迷人。不過講到佢嘅寫真，仲好多唔同火辣誘人嘅造型，其中佢化身成印度西施，同樣令人印深刻。