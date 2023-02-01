王鶴棣傳戲假情真　霸氣攬白鹿睇劇本

內地流量男星王鶴棣與白鹿主演的愛情劇《以愛為營》開拍至今是非不絕，今日（1日）突然流出男女主角緊靠甜蜜看劇本的照片，雙方更未有即時澄清，令2人戲假情真的揣測更是繪聲繪影。

《以》劇開鏡以來新聞多多，有指王鶴棣與白鹿粉絲因偶像排位問題而吵翻，經理人團隊亦加入戰局，而女配角方面更曾二度換人。儘管是非不絕，兩位主角卻繼續「愛得甜蜜」，甚至發展到假戲真做！今日網絡流出王鶴棣與白鹿的親密照，雖然影像有點模糊，依然看得出拿着劇本的王鶴棣將頭戴白帽的白鹿擁入懷，而「＃王鶴棣白鹿背後擁抱看劇本路透＃」迅即於討論區熱爆，暫時雙方均未有回應，令戀情疑幻似真。

據悉，白鹿今次於戲中扮演一名記者，與「霸道總裁」王鶴棣碰上，上演一段女追男的甜蜜故事，戲中二人不乏親熱場面，包括街頭激吻等等，二人演繹相當自然。現年28歲的白鹿與24歲的王鶴棣「姐弟配」外形尚算合襯，不過卻不獲雙方粉絲應許，當「劇本照」流出後，甚至有人懷疑是白鹿方為飆人氣的戲碼，「陰謀論」傳得似層層。

男神收割機

入行約7年的白鹿絕對稱得上是「男神收割機」，許凱及蔡徐坤均曾與她有「感情轇轕」，去年她夥拍同樣是「年下男」的張凌赫演出劇集《蒼蘭訣》，更被拍得自由出入《蒼蘭訣》男星張凌赫的家且過夜，緋聞至今依然傳個沒完沒了。至於王鶴棣去年則被爆有位拍拖多年的圈外女友，甚至傳已訂婚，後來當事人於社交網發文澄清，並表示會採取法律途徑以維權。