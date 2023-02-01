梁芷珮近距離與獅子漫步　步步驚心嚇到硬晒軚

「旅遊達人」梁芷珮（Christy）今晚（1日）在無綫節目《非洲潮甚麼》帶大家走訪毛里裘斯，除了超近距離與獅子漫步外，更到訪了有超過140年歷史的製餅廠，有驚亦有口福。不過，Christy與獅子漫步可謂步步驚心，雖然由工作人員帶領下拍打獅子及合照，她皆表現得相當驚青，不是尖叫就是嚇到「靜止」，事後她直言很緊張：「其實隻獅子企喺我後面真係好恐怖，我真係好驚好緊張，尤其影相更加成碌木咁企喺度，真係唔知佢會做咩。」由於與獅子漫步雖然有工作人員傍實，但也存在一定危險性，事前前除了要簽同意書，更需要放低大型物件包括相機等。

昨晚（31日）Christy走訪了塞舌爾當地市集，為觀眾介紹非洲特色手信，包括：椰殼製成的手工藝品、花勁多心機和時間製作的繪椰殼魚、雲呢嗱茶葉及相關產品等。大開眼界的Christy更開心地邊看邊買，買起工藝品或手作仔更是絕不手軟，不過她透露平時其實很少買手信，但去到非洲好多東西也是手工做，又有本地藝術家設計作品，加上第一次去，所以今次好捨得買。」她又透露與老公每次外遊一定會買酒：「因為老公鍾意擺啲酒喺屋企，等啲親友嚟到可以飲吓唔同地方嘅酒。」