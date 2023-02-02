同佘詩曼鬥「戲」　李施嬅回巢爭做一姐

視后佘詩曼早前宣布將回巢拍攝主播題材劇集，原來已離巢無綫的李施嬅亦會加入，兩女大鬥演技，此劇女角更全是「惡女」！施嬅大爆之前做電影監製時免疫系統指數再度有變，感到恐懼不安，醫生叮囑不可太操勞及受壓，幸好監製答應演員拍攝此劇不用捱通宵，慢工出細貨！

佘詩曼、高海寧（高Ling）、何依婷及馬國明之前已落實3月開拍由鍾澍佳監製的無綫新劇《NEWS新聞女王》，韓劇及美劇常以新聞主播為題材，無綫則從未拍攝此劇種。預計劇集拍攝期約半年，今次由鍾澍佳親自拍攝，並邀得阿佘再回娘家拍劇。此劇製作相當嚴謹，除了是與內地合作的定製劇外，拍攝亦會依照內地形式，劇本、圍讀及造型等一絲不苟，而劇組的攝影、美術及燈光都會找電影團隊助陣。

監製鍾澍佳日前接受專訪時大爆角色設定，除了李施嬅加入劇集外，視帝譚俊彥更與阿佘有感情線，是阿佘人生中的關鍵人物。據知現時尚有部分重要角色仍在物色合適演員，而劇中的新聞個案會找不少演員演出。鍾澍佳指今次全劇都是「惡女」，故事發生在新聞集團，各人都為了權力鬥爭而成為惡人，主線由主角阿佘要離開主播之位展開。

免疫系統指數有變

劇中女角是不同新聞報道時段的主播，阿佘是坐正黃金時段的最Top女主播，與她搭檔的男主播是馬國明，而午間主播是李施嬅，高Ling及何依婷則分別是早上及晚間主播。隨着阿佘的離開，各人都希望力爭其「Prime Time女主播」之位，幾位主播各懷鬼胎，使出職場手段爭權！

劇中每個角色設定都有其吸引之處，高Ling是馬國明的徒弟，性格開朗又醒目，是人見人愛的萬人迷，造型又靚又吸引，馬國明一心想培育她成為阿佘的接班人。至於施嬅演馬國明的前度女友，性格正直又硬淨，對工作充滿熱誠，本來為人相當正氣，之後才見真章。施嬅自拍畢《金宵大廈2》後就沒有為無綫拍劇，去年更因免疫系統出事一度全面停工休養，她受訪時自爆：「舊年9月為電影《錄影歹》做監製，免疫系統指數有變，嗰個月壓力同工作量太大，指數升番，好恐怖，我即刻好緊張。依家工作我會盡量調節，要Relax啲！不過今次佳導自己拍番我放心嘅，唔會通頂，唔會好辛苦，大家都有足夠時間休息，我依家都一直觀察緊自己嘅情況。」

施嬅坦言今次接拍此劇，除了是角色及劇本吸引外，監製亦是主因：「其實舊年2月佳導已經搵我，一路傾緊啲期，我未同佢合作過，不過好欣賞佢，今次仲係佢寫古仔同拍攝。我一早已經收到10集劇本，一直睇緊。」對於多年後再與阿佘「過招」，她指2人曾合作《東山飄雨西關晴》、《公主嫁到》及《宮心計》等劇集：「好多年冇碰頭，所以好想再拍，而且今次個主題我好鍾意。外國有好多劇講新聞主播，自己都係Fans，好鍾意睇，希望嚟緊所有嘢順利。」她又透露日前去了新加坡登台，與歌手張信哲做了3場演出，笑言：「終於可以登台，好開心。」而她現時正在外地與老公度假，展開洗滌心靈之旅。

至於劇中的萬人迷高Ling受訪時表示：「我個角色EQ比較高，外表亮麗、性格開朗，所以好多人鍾意，但係背後嘅佢因為冇乜家庭背景，所以好勤力，要靠自己得到想要嘅嘢。（劇中全部係惡女！）每個行業都有人事問題，做女主播一定有人事糾紛、爭位，𧗠生人性善同惡，我覺得會好好玩！」

馬國明自認世界仔 婚禮多贊助

視帝馬國明今次飾演一名高大有型又風趣的男主播，在官場及商界都很吃得開。劇中他身邊盡是惡女，不過他亦非等閒之輩，他受訪時表示：「我已經睇緊劇本，今次角色係個面面俱圓嘅世界仔，會搞職場政治，專同阿佘鬥！（施嬅同你都多戲？）我同施嬅以前成日合作，好似《鐵馬尋橋》同《寒山潛龍》，不過都隔咗好耐，可以合作番好難得。」提到此劇需要一段長時間拍攝，他與湯洛雯（靚湯）的婚禮是否需要延期？他說：「我諗都要下半年嘅事，呢排Plan緊，睇緊好多資料，好開心。好多人話會Sponsor我哋，暫時都係籌備緊。」