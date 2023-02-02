【是日通勝】

農曆正月十二

癸卯年 癸丑月 辛卯日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、作灶、安床

忌：出財、開倉、釀酒

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：17、23、34

幸運顏色：紅、橙

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

金牛座：感情關係存暗湧，不改變相處態度將有麻煩。

雙子座：事業運糟糕，即使付出努力也可能食白果。

巨蟹座：財運極好，但要保持低調，以免惹人眼紅。

獅子座：笑多點可改善運勢，凡事應向好的方面想。

處女座：投資忌不自量力，意氣用事易中小人圈套。

天秤座：事業運平平，財運卻好到極，要好好把握。

天蠍座：保持好心情，好好控制脾氣，身體更健康！

人馬座：包容不等於縱容，要讓另一半明白你的底線。

山羊座：別做低頭族了，長時間玩手機易損害視力。

水瓶座：做人要懂得知足，貪得無厭將會嚇走財神。

雙魚座：運氣好得令人羨慕，要懂得感恩和知足。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）羊 遇貴人

（跌）雞 狀態差

鼠：處處被人制肘，心情鬱悶，信心受挫。

牛：健康一般，飲食要節制，應酬適可而止。

虎：心平氣和，面對別人質疑能一笑置之。

兔：應變力強，懂察言觀色，可收獲好人緣。

龍：禍不單行，情緒不穩，易與人發生爭執。

蛇：得貴人提點，事業發展可望漸入佳境。

馬：談情吉日，宜跟另一半享受二人世界。

羊：貴人強勁，適合與人談合作，事半功倍。

猴：財運亨通，謀事親力親為，獲利冇難度。

雞：是日沖煞，身心疲憊，不宜作重要決定。

狗：腦筋轉數快，行事效率高，同事都讚好。

豬：得貴人關照，謀事如魚得水，成功在望。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

4個地方旺家宅

購置房產是人生中的重要事情，必須考慮附近的環境因素，如果你的家宅在以下地方，值得恭喜，運勢想不旺都難！

1.河湖附近

俗語有云：「山管人丁水管財」，意思指住在山區地帶，人丁興旺，住在靠水的地方，則財源滾滾。房屋附近有河流或湖泊呈環抱狀的話，家宅財運不斷，還易得貴人相助。但需注意，若河流水流湍急，或者是一灘死水，那就不宜選擇。

2.學校附近

學校為作育英才的地方，五行屬木，環境大多綠樹成蔭，充滿朝氣。如果家宅臨近學校，有利於催旺文昌，提升家運，對小朋友的學業和大人的事業都很有幫助。

3.臨近公園

公園一般符合有山有水有綠化的要求。臨近公園的住宅，大多風水不錯，旺盛的綠植有利附近住宅人的健康，更能對家宅運起到一個好的誘導作用。

4.市中心附近

城市的市中心人傑地靈，設施完善，交通方便，是最興旺發達的地方，能很好地滿足人的生活需求。一般居住在這附近的房子，風水不會太差。