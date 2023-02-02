尋求突破！甄子丹驚險策騎：跌落地一定被踩死

甄子丹早前出席電影特別場，重提早年開電影公司時票房慘敗，冇錢開飯兼要借貴利，但他沒有因此放棄夢想，最終打出一片天！他於自導自演新片中演繹高難度動作，不惜挑戰弱項，冒死拍驚險的策騎場面，熱愛電影程度絕對爆燈！

甄子丹自導自演電影《天龍八部之喬峰傳》於內地賀歲檔以網絡大電影推出，反應不俗，網民指該片除了打鬥場面外，拍攝鏡頭亦非常出色，大讚子丹做導演功力十足。其實他多年前曾自導自演兩部電影《戰狼傳說》及《談談情跳跳舞》，但票房慘淡。早前他於香港出席電影特別場時，自爆這段辛酸往事：「1995年我開電影公司，自導自演兩部電影都全面失敗，試過銀行戶口得番100蚊，連開飯錢都冇，要叫製片請我食。套戲嘅票房失敗到黐咗線，當時因為影片要埋尾，連貴利都借過，但我從來冇放棄。」

陳鈺琪賣萌谷戲

咬實牙關捱下去，他終憑《葉問》創事業高峰。他沒有戀棧成功光環，相反不斷尋求突破，亦因這個原因，他決定接拍古裝片及再做導演，並花了大量心思演繹不一樣的喬峰。其中一場策騎戲，他為了帶出角色的豪爽，竟冒生命危險，他說：「我唔識策騎，早年拍嘅都係喺片場學，但我咁多年冇拍（古裝片），要重新適應，其中一場戲我帶住八大弟子喺森林馳騁，動作設計要邊策騎邊飲酒，控制策騎方向同開酒飲都好有難度，如果稍有差池，我會跌落地下，後面啲人策騎唔會煞得切停，跌落地一定會被踩死！但拍戲係咁，好多嘢都會豁出去，好彩最後我成功拍到呢場戲。」另外，該片女主角陳鈺琪近日不停在網上宣傳，外形亮麗的她擺出不少萌爆甫士，相當可愛。