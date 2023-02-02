機王駕到！2億像素夜拍智強

兔年伊始，手機界已Phone雲色變，皆因各大廠商皆密鑼緊鼓發表新產品，打響頭炮的是Samsung Galaxy S23系列，其中S23 Ultra坐擁2億主攝鏡頭、Nightography黑夜亮攝及夜間人像自拍功能，影人影景同樣出色。今次介紹埋同期有咩機王推出，睇吓邊部先係兔年Phone頭躉啦！

簡約機身 自調屏幕

系列共設S23、S23＋、S23 Ultra三個型號，屏幕分別6.1吋、6.6吋及6.8吋，全部取消了上代的機背相機分割區，改為平面設計兼與機背同色，配合大量環保物料，外形更統一簡約。新機屏幕均支援Vision Booster功能，自動按附近環境調整三級色調、對比度及亮度，令雙眼睇得更舒服！S Pen也保留下來，不同用戶更可共同編輯Samsung Notes內容，提升工作效率！

天文模式 無損格式

S23 Ultra坐擁4個後置鏡頭，分別是2億像素廣角、1,200萬像素超廣角、1,000萬像素遠攝及1,000萬像素潛望鏡頭。在黑夜亮攝模式下，透過AI影像訊號處理演算技術，自動校正低光畫面雜訊；夜間人像自拍模式則會計算人物及環境距離，營造自然突出的景深效果。進階功能還包括雙光學防手震技術、Astro Hyperlapse天文攝影模式、8K@30fps超高清錄影等；而強化版「Expert RAW」功能更能拍攝5,000萬像素無損相片，令相片細節盡現！

同場加映：旗艦強Phone襲港

多用途副屏

Find N2 Flip是OPPO最新「細摺」手機，最大特色是佔了機面一半的3.26吋副屏幕，除可用來覆短訊、查天氣、看日程外，還能配合5,000萬像素鏡頭實現外屏自拍。揭開蓋則是6.8吋FHD+摺屏所在，官方指足以承受超過40萬次開閤，並支援120Hz刷新率、240Hz觸控採樣率及1,600nit峰值亮度，打機都得！拍攝則由Hasselblad影像系統負責，並內置天璣9000+八核心處理器及自研NPU影像晶片，相片全經哈蘇色彩優化。

Leica再加持

Xiaomi與Leica再度合作推出旗艦機13 Pro，其5,000萬像素主鏡頭用上1吋感光元件，同時植入同像素的75mm浮動長焦鏡頭及115度超廣角鏡頭，支援8K@24fps錄影、10cm至無限遠對焦及CyberFocus萬物追焦等頂級拍攝分唇。屏幕用上6.73吋2K雙曲面OLED，擁有120Hz刷新率及1,900nit峰值亮度，仲兼容HDR10+及Dolby Vision，睇片極佳。處理器則是最新S8 Gen 2，並配備12GB RAM及512GB ROM。

哈蘇電影感

OnePlus 11國行水貨現已到港，跟國際版同採用S8 Gen 2處理器、12GB RAM及6.7吋2K解像度120Hz刷新率屏幕，不過5,000mAh電池就對應100W有線快充，比國際版的80W優勝。廠商亦繼續夥拍Hasselblad研發影像系統，三鏡頭由5,000萬像素廣角、4,800萬像素超廣角及3,200萬像素長焦鏡頭組成，更提供哈蘇人像模式及XPAN模式，前者模擬XCD 30mm和65mm 虛化效果；後者拍出65:24的闊比例影片，呈現特強電影感！

超闊屏佔比

Nubia RedMagic 8 Pro+主打遊戲市場，採用6.8吋AMOLED柔性屏幕，支援120Hz刷新率、960Hz觸控採樣率、DCI-P3 100%、屏下指紋感應器，同時屏佔比高達93.7%，加上隱藏式前置鏡頭，打機視覺特別震撼！另具備S8 Gen 2處理器及16GB RAM，內藏ICE 11魔冷散熱系統更可把機面溫度降低16度，並一舉減低降頻掉幀問題。內置5,000萬電池兼容165W快充，僅需14分鐘便能充出100%電量！