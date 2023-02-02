送恒久永生花　有新意又夠Sweet　

充滿粉紅泡泡的節日─情人節快將來臨，男士們準備好送花給另一半未？但年年如是似乎有啲悶，不如打破「慣列」，以其他「花款」送禮，豈不是比簡單送一紮鮮花更襟擺，更代表到你倆永恒的愛？今回在網上為大家搜尋了一些永生花精品，有些設計到像首飾盒或小擺設，作為情人節禮物，最適合不過！

百變永生花

若愛侶性格實際，可到pinkoi購物網站，看看台灣店舖「DAY OFF FLOWER愉快假期」的出品。其利用永生花（或乾燥花）製作的精品，款式多元化，包括夜燈、可造成擴香或小夜燈的浮游花瓶、首飾盒、乾燥花流沙手機支架，以及經典的花束等，設計夢幻又實用，另一半收到後必定大感心甜。

銀紙花束

而如果想別致得來又「奪目」的話，網站內的另一台灣品牌Comma Flower荳點花飾，也提供有錢花蛋糕及有錢花花束。前者以永生花及假銀紙製成，收到後可以自行換入真銀紙，而後者則需另外私訊店舖，透過匯款在花束內加入真銀紙，才能將浪漫與實際二合為一。不過溫提一下，距離情人節還有不到兩星期，要訂購就要快！