【#娛樂Hashtag】雲浩影讚男友世一　拍拖8年未敢結婚

歌手雲浩影（Cloud）雖然只是25歲，但已有拍拖8年的圈外男朋友，感情非常穩定。外界常說娛樂圈是大染缸，難免令人擔心入行後感情生變，Cloud接受節目《#娛樂Hashtag》訪問時則向男友大派定心丸：「呢行都唔係好似大家想像中咁複雜，其實都只係一份工作。」

Cloud就讀中學時，與同樣熱愛唱歌的男友在歌唱比賽結緣，其後對方更成為其初戀情人，拍拖至今已順利跨過「7年之癢」，她直言入行後亦不會動搖：「我覺得香港嘅男仔暫時對我嚟講，都唔會有太大嘅誘惑。」並冧爆大讚男朋友已是最好，而且雙方會一直發掘對方的好，令關係能持久下去。

曾表示希望25至27歲訂婚的Cloud，想法似乎有所改變：「我諗都急唔嚟，有啲嘢唔到我話事。」她表示以前可能把婚姻看得太輕：「我依家會覺得大家要準備好先可以踏入婚姻，如果未準備好就貿貿然步入婚姻，就會搞到離婚，我就唔係好想。」明言要待心態及經濟上準備好，願意定下來的時候，再討論結婚這件事。

相信大家也是透過ViuTV選秀節目《全民造星III》認識Cloud，但其實她小時候已是薛家燕藝術中心旗下的組合Honey Bees成員，當年與她同期的還有莊錠欣，提到對方曾到韓國發展，是前韓國女子組合CLC成員，Cloud自爆當年知道對方去選拔，但自己沒有參加：「入行前都會諗，哎呀！早知就去啦，如果唔係我就係CLC嘅成員喇！」而Cloud在本集《#娛樂Hashtag》中還會分享更多童星見聞，立即看片！

髮型：Wing Wong (The Attic)

化妝：Kineks Ho

造型：Créer Styling

場地：海洋公園萬豪酒店