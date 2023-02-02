JOHN WICK都咁搞？！奇洛李維斯被男子入屋騷擾申請禁令

荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）在賣座動作片《殺神JOHN WICK》（John Wick）殺無赧，估不到現實生活中竟然有人敢騷擾他。奇洛昨日就透過律師入稟法庭向一名男子申請臨時禁制令！

奇洛希望藉禁制令保護他以及女友Alexandra Grant，他表示近幾個月來多次受到一名38歲的男子Bryan Dixon滋擾。據知由於他多次以不同方式進入奇洛的大宅，故奇洛聘請一間保安公司調查他。

奇洛在呈交的法庭文件中指該男子在去年11月直今年1月底已6度擅自闖入他的居所。於11月5日男子首次進入他家時，曾在他後園睡覺直至被保安趕走，翌日早上男子再度闖入奇洛的大宅，今次更留下一個可疑的背包，背包內有DNA測試套裝，企圖要奇洛驗DNA來證實他們是有血緣關係，此外他更在社交網自稱是Jasper Keith Reeves與奇洛有親戚關係。奇洛律師向法庭指懷疑男子患妄想症，強調奇洛完全不認識對方。而及後經調查更發現該男子是慣犯曾多次擅闖民居以及入屋爆竊而在紐約羅德島被通緝。