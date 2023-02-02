曾被插介入楊冪劉愷威婚姻　王鷗被當面提起吐三字真言

內地一線花旦楊冪與劉愷威雖然已經離婚，但每逢各自出現緋聞，網民都留名食花生。如今劉愷威名草有主，楊冪仍獨單一人，教人唏噓。然而，當年曾與劉愷威傳過緋聞的內地女星王鷗近日提到楊冪，即引來網民熱討。

王鷗曾在古裝劇《琅琊榜》出演配角，近年在推理綜藝節目《明星大偵探》中人氣急升。可是有傳她與楊冪有過節，當年王鷗與劉愷威拍戲，2人卻被拍到深夜對劇本，因此傳出緋聞，楊冪雖然在風波中發聲相信老公，但最終離婚收場，王鷗也遭不少網民怒斥是楊冪婚姻中的小三，近日王鷗上節目提到楊冪，她背對鏡頭吐三字真言。

近日王鷗參加綜藝節目，王鷗向男星大張偉建議：「怪嚇人呢你去吧密室！」並催對方：「你快去！」大張偉過去曾與楊冪一起錄過密室逃脫的節目，2人今年更在跨年晚會上合作表演，關係還不錯，大張偉順勢朝密室大叫一聲：「（楊）冪！」讓王鷗轉身無奈地笑了「啊呵呵」，大張偉似乎才反應過來楊冪與王鷗的情仇，立刻改口提另一位密室逃脫嘉賓的名字：「小賈（黃明昊）你快出來吧！」

片段曝光後，網上許多楊冪粉絲表示王鷗是小三的證據很明確，王鷗的粉絲則表示事後有澄清，王鷗並沒有與劉愷威發生關係，雙方各執一詞。