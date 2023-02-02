醇酒美宴　葡萄酒以外的選擇

想讓精心烹調的美食更好吃，可按每道菜的特性來配搭美酒，提升層次和品味。今次唔配葡萄酒，除有清酒或威士忌，甚至梅酒都一樣好搭配，想和朋友隨時乾杯，選擇更多加。

台菜配梅酒

提到台灣美酒，很多人首先想到台啤或威士忌，原來當地酒類相當豐富。由現時至2月15日，銅鑼灣稻埕飯店和台灣日造酒莊合作，以得獎梅酒配台菜。華麗金賞四小碟包括話梅小山藥、胭脂梅酒釀柑仔蜜、醋釀蘿蔔和五花蒜泥白玉，配用胭脂梅酒加果汁和梳打水製作的梅酒特調配襯，酸甜開胃。招牌菜「鵝不是鴨肉」加入胭脂梅酒製作，再配一杯有蜜桃香氣的金賞胭脂梅酒，感覺剛好。至於炭燒梅酒香煎骨膠原豬手加入炭燒梅酒煎香，再配同款梅酒享用，加強煙熏烤木和泥煤香氣。最後以招牌黑糖珍珠舒芙蕾班戟配由炭燒梅酒、Kahlua Coffee Liqueur、特濃咖啡特調的咖啡迷魂香，消滯醒神。

中菜配清酒

可塑性高的中菜，配不同的酒款都各有特色。中環米芝蓮一星粵菜廳都爹利館選用日本茨城縣的清酒，於現時至2月28日（2月13日至14日除外）推出茨城縣清酒晚宴。位於關東北部的茨城縣，擁有優質水源和盛產大米，令當地出產的清酒相當出名。今次的晚宴有6道菜式配清、爽、醇、熟的清酒，拼盤有海苔帶子、蜜餞豚肉叉燒配男女川 本生鮮榨純米吟釀，清爽辛口的爽酒配炸物和甜味叉燒，入口順滑。胡椒蝦球配花の井 大吟釀，熏酒富濃郁果香，提升蝦肉鮮甜度。濃汁燜和牛面頰配屬醇酒的紬美人 GRAN純米吟釀，酒中旨味和香濃的和牛面頰，配合得剛好。以薑米鮮百合炒菜遠清清味蕾後，品嘗惠州甜梅菜家鄉炒絲苗配花の井 純米大吟醸 五年古酒，陳年熟酒和甜梅菜及醬油的味道相遇，和諧配合，最後以甜品配清新的一品 柚子酒作結。餐廳同時提供茨城縣Sake Flight清酒組合，讓客人自行配搭喜愛的菜式，相當靈活。

甜品配威士忌

喝威士忌，很多人會配朱古力，其實它和不同的甜品拼配，可以擦出火花。於2月1日至28日，尖沙咀Artisan Lounge和Glenmorangie合作推出情人節限定配搭，陳10年The Original調配成富柑橘香的Cacao Orangie雞尾酒，和香橙焦糖布丁撻享用，果香十足。陳14年Quinta Ruban加果乾朱古力調製的Tain's Ruban雞尾酒，配紅桑子朱古力蛋糕，濃郁的朱古力和微酸的紅桑子，配雞尾酒及棉烤棉花糖，甜酸度剛好。Glenmorangie Signet配由朱古力慕絲、焗朱古力批及單一產地黑朱古力組成的黑朱古力三重奏，可說是最佳配搭，美酒配甜品，情侶品嘗過後必定更加醇厚甜蜜。