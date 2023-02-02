張敬軒生日獲老闆贈名錶　魏浚笙夜闖軒宅送驚喜

歌手張敬軒（軒公）、台灣歌手周興哲等今日（2日）出席在金鐘舉行的品牌活動，現場軒公與周興哲時有交流，軒公表示很喜歡周興哲的歌，會捧場睇他月底在港舉行的演唱會。

昨日（1日）是軒公42歲生日，開心公司放了他一日假，透露獲七師傅贈言「旺到老」的生日祝福，提到他主演的電影《超神級械劫案下》票房理想，他將會不停謝票，笑言想謝到2千萬為止，又透露會包場邀請容祖兒欣賞。至於生日正日軒公獨自靜修度過：「自我檢討過去41年做得好唔好，眨吓眼42歲，心態無變，咁多年都烚吓烚吓，提醒自己處事要成熟啲。」他自爆聽到有個關於自己的生日傳聞，如果生日跟軒公講生日快樂會嬲：「我冇咁變態！不過真係有新同事問過我。」

他解釋自己8歲生日那天，回家發現愛犬被人送走，他一直當愛犬好似細佬，故傷心喊了兩星期：「因為當時廣州唔可以養狗，我爸爸係公務員，要管理社區安全，以身作則，否則就會影響仕途。」以後每年生日都會諗起這件傷心事，故奉勸家長做任何決定前都要三思，因為會對小朋友將來造成影響。他近兩三年都冇慶祝生日，因為不想勞煩朋友麻煩人，人愈大愈珍惜身邊朋友，透露近年認識了一些年輕朋友，為他過生日慶方式不會令他有獻欠。像早前Ian請他食飯及送生日禮物，魏浚笙和Tyson Yoshi有晚半夜想找上門送驚喜，還打聽軒公昰否在家，他說：「佢哋擔心我屋企有其他人，我話冇人，我好dry。」今年生日收到不少禮物，其中他向老闆楊受成拜年期間，直接從手上除下名錶做生日禮物，感覺老闆好錫自己。

他表示要養好身體及練唱功，準備3月到倫敦開騷，此行並會帶同父母同行，是首次一家三口出埠，他稱爸爸愛吃餃子，無論去到哪裏都要找餃子吃，故要在當地買定麵粉。他會帶隊提早一星期赴英作準備，以防水土不服，但前日才發現護照已過期。