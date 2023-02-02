靈敢侶情：省錢不用勒緊褲頭

《靈感煮意》已無間斷地做了8年，很多菜式都教過，所以現在寫食譜時，我都會從讀者的生活需要入手，而想到大家在新年期間花錢如倒水，於是便想到二月來個省錢特集。

省錢在我來說，已變成本能，因為沒有依靠和人脈，亦沒有那麼富貴放棄本來的工作、到餐廳收一份微薄的薪水由低做起、再花十多萬上廚藝學校追求理想。所以，我深深明白、也度過了不少「每天買食材練習、銀包有出無入」的年頭。

那時，我的生活是這樣過：

•早上6點：煮早午晚飯

•7點：運動和吃早餐

•8點：去街市看食材、向檔販請教和學習

•9點：進廚房練習廚技

夏天關冷氣、冬天關暖風機，揣摩溫度變化對食材的影響。練習範圍可以是揉麵糰、可以只是炒條菜，總之甚麼都練。

練習時，還要邊講邊做，例如：「家庭式炒菜有秘訣㗎！因為我哋嘅爐火唔夠猛吖嘛！咁要點做呢？」目的是要訓練到手口有共悉地運作。

•下午1點：午餐

•1點半：做Freelance工作賺錢

•7點：練文筆，寫3千字，將今天見到的人和事用文字寫下

•9點：計劃明天

•10點：對鏡練習說話、咬字和面部表情

•11點：洗切明早的飯菜

•12點：洗碗

縱然今天，我已達成當日的小理想，數年前亦已開始寫中價位的食譜，但我從無忘記以前的練習生活。所以，當決定要拍攝省錢食譜時，我很快便想到要煮甚麼，別人說創作力是天生的，但我則認為後天訓練才重要。正所謂︰台上一分鐘，台下十年功，追求理想從來不易，但你想不想在第十一年收到一份令人生無憾的大禮？想的話，現在就開始計劃，不停學習、咬緊牙關堅持下去。

需要省錢的各位，省錢不用勒緊褲頭！留意二月份合共4集的《靈感煮意》啦！用$270食材，煮出7餸一湯，到時見！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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