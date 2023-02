韓國限定男團Wanna One出身的男歌手姜丹尼爾去年展開《KANGDANIEL FIRST PARADE WORLD TOUR》世界巡迴之旅後,今年則由馬來西亞開始,展開英國、法國、德國、新加坡、美國及加拿大等多站巡迴演唱,今日(2日)他終於正式宣布來港開騷,於3月29日假九龍灣國際展貿中心匯星舉行《KANGDANIEL FIRST PARADE IN HONG KONG》演唱會,是他首次以個人身份來港開唱。

他在剛完成的馬來西亞演出上,獻唱了新專輯《The Story:RETOLD》內的3首新歌《Nirvana》、《Ghost》及《Selfish》,期間又大派心心冧歌迷,更讓人期待他在香港站的現場演出。

另外,女團ITZY早前宣布3月11日假香港亞洲國際博覽館5及7號展館舉行演唱會,是她們首次來港開騷,演唱會門票已經售罄,主辦方今日宣布加開3月12日一場,門票將於2月6日公開發售。