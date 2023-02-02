被馮允謙投訴使橫手　陳蕾認做《造星》導師有出術

歌手馮允謙（Jay Fung）與陳蕾出席時裝活動，Jay Fung透露剛由加拿大探親返港，還未適應時差，睡眠質素欠佳，問他是否順道在加國與女友註冊？他稱不是，但開心可以回加拿大與家人過新年，回港後工作十分忙碌，除要為3月的紅館騷做準備外，又要忙於做ViuTV選秀節目《全民造星V》導師工作，讚參賽者質素很好，有才華又跳得，都是有心想入行，暫時自己未發過脾氣，不過有日連續拍了27小時，笑言：「人都謝了。」並爆另一隊導師陳健安（On仔）和陳蕾出奸計搶參賽者。

陳蕾首次擔任《造星》導師，表示要花好多時間和心血，人事安排亦肩負好大責任，笑言幾乎搞唔掂，對於Jay Fung投訴她與On仔茅招搶人，她笑稱要講對唔住，認有出茅招：「賽制要鬥快撳掣，後來發覺原來係我撳得慢，惟有用旁門左道方法，搶人時專登撩佢傾偈囉！少少那渣手段。」都是為了兩組實力平均和節目效果着想。

2023年第一場拉闊早前公布由MIRROR成員陳卓賢（Ian）x 江𤒹生（Anson Kong）演出，還有一位女歌手擔任嘉賓，有指陳蕾會演出，陳蕾沒有否認，稱要留待大會正式公布，她稱AK的歌有日式熱血和動漫主題，Ian好多個人創作都很好聽及易記，自己都要做定好多準備工作，她喜歡與其他歌手合作及留意其他人的音樂。