《浪姐4》最終版25人名單流出　桂綸鎂惡戰李若彤

內地真人騷《乘風破浪的姐姐》系列大受歡迎，第四季開拍在即，雖然去年已流出一份擬定名單，但一切仍未落實。不過內地最新傳出一份疑似最終版的出演嘉賓名單，其中有台灣藝人桂綸鎂和范曉萱，再度掀起網友熱議。

近日一張標題為「浪姐四最終版的成員流出」的截圖流出，更是登上內地熱搜，名單中25人包括桂綸鎂、范曉萱、李若彤、陳粒、王曉晨、童瑤、吳倩、蔣夢婕、胡冰卿、劉雅瑟、高葉、楊采鈺、李玟、戴佩妮、盧靖姍、楊蓉、陳明、張小斐、殷桃、薩頂頂、譚松韵、孫悅、劉濤、李小璐，卡士陣容非常可觀。

值得注意的是，這份名單中，除了兩位台灣藝人桂綸鎂和范曉萱外，戴佩妮是來自馬來西亞的歌手，唱跳天后李玟以及「最美小龍女」李若彤則來自香港，其他藝人為以演員身分廣為人知，各具才華的背景，備受外界期待。

儘管不少網友質疑名單的真實性，直言：「桂綸鎂不都在拍電影嗎？拍啥垃圾綜藝」、「殷桃拍戲呢怎麼可能」、「沒有一個網傳名單準的」，許多網友仍相當期待：「我喜歡的基本都在裡面了」、「特別期待看到范曉萱」、「李若彤？？？」、「超愛譚松韻」，但確切出演名單仍待製作單位確認。