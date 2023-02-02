陶大宇獲邀返無綫開劇　大爆黃日華一口拒絕

藝人陶大宇、袁偉豪夫婦、王賢誌、譚嘉儀及許俊豪等今日（2日）現身大坑，出席由前組合天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）與陳樂榣（Ally）合資的咖啡店開幕剪綵儀式。Gordon與Ally表示投資了7位數開店，Ally坦言原先計劃在香港、內地及新加坡開分店，但因疫情及理念分歧令股東們相繼退出，因此現剩下他倆：「預計半年回本，會喺香港開多間分店。（會喺舖頭做生招牌？）我哋係打雜，連廁所都要洗，哈哈！始終自己生意，要落手落腳做先知難處。」Gordon補充説：「我哋除咗咖啡，仲有廚師炮製美食。」他表示想做個良心的老闆，出品質素好之餘，價錢亦要相宜，又感激員工將公司看成自己的家。

至於陶大宇就表示會休息至3月才復工，因內地很重視春節，登台商演也會暫停：「有商演正傾緊，同埋依家正式通關、又有機會取消核酸檢測同不限人數，真係好消息。」另透露香港亦有劇集傾談中，問到是否返娘家無綫？他笑說：「唔講住啦仲傾緊，陣間唔成事咪好瘀，哈哈。」談到他日前於社交網分享了一張與吳啟華、鄧萃雯及歐陽震華幾位《壹號皇庭》拍檔的合照，他直言要感謝總經理撮合：「之前台慶頒獎禮慶功派唔齊人，總經理好有心再安排了另一場飯局，黃日華、苗僑偉夫婦、歐陽震華夫婦、鄧萃雯同黃宗澤都有嚟，佢仲提議開套劇叫大家一齊合作。」他笑指大家反應不一，有人說好亦有人不作聲：「黃日華笑住話『不好搞我』，不過幻想吓呢個組合都開心！」

而熱愛咖啡的袁偉豪（Ben），透露有跟咖啡師學煮咖啡，太太張寶兒即大爆有朋友跟Ben學煮咖啡，笑言自己沒天分：「沖咖啡可以，但拉花就唔夠手定。」Ben表示也想過投資開咖啡店：「有機會都想試開，但香港地租貴，可能連埋飲食一齊做。」又指Gordon很好叫他隨時到店內歎咖啡：「人哋打開門做生意，我一定會畀錢，對方不收係另一回事。」

另問到他與陳豪合作主持的《豪遊咖啡》會否開Part2？他指要配合陳豪時間及看監製方向：「嚟緊都有第二啲類型主持工作，係拍劇以外嘅嘗試，因為拍劇長時間，又至少做半年後期，但綜藝節目就快見效。」談到有網民比較二人節目的視頻點擊率，指他的點擊率少陳豪很多，他表示：「我有睇過篇新聞，咁啱睇嘅集數關係，我哋開節目時傾過定位，佢係咖啡生意人，我係咖啡愛好者，唔緊要嘅有MyTv Super可以返睇。」身旁的張寶兒亦為老公平反，「其實數據上好難直接比較，大家睇嘅平台可能唔同，大家鍾意咖啡嘅可以睇吓 。」問到Ben有因事件不快？他説：「冇冇冇，好開心呀依家，新一年吖嘛！」