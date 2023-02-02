本日日本：《角落小夥伴》潮牌聯乘第3彈　配搭親子裝

日本潮牌graniph不時會推出動漫等人氣作品聯乘服裝系列，當中不少憑着獨特時尚的設計，往往一推出便被搶購一空！該品牌將於2月14日推出由San-X旗下人氣擬人角色《角落小夥伴》（又名《角落生物》）的全新聯乘系列，值得粉絲望多兩眼！作為graniph與《角》的第三次聯乘，今次共推出23件服裝，登場角色除了有白熊、企鵝？、炸豬扒、貓咪、蜥蜴等外，還有幽靈及雜草等迷你組角色，並且更設有多款童裝，款式非常豐富。例如其中一款「星空散步」的短袖T-shirt，正面有蜥蜴及偽蝸牛在眺望星空的刺繡圖案，而背面和下擺部分則是夜空圖案，你會看到蜥蜴媽媽和黃瓜等各種星星圖案。另一件口袋T-shirt「Gyutto Sumikko」也是值得關注的出品，可以看到北極熊、貓咪、企鵝？的俏皮設計。此外，集合了一眾《角》角色圖案的恤衫連身裙「Minikko Pattern」，以及採用星星閃耀夜空設計的雙面漁夫帽「星空散步」等，均巧妙地融合了《星》的世界觀，粉絲肯定愛不釋手。即日起至2月13日於graniph官方網店接受預購，2月14日起於graniph日本各分店及官方網店有售。