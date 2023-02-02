周嘉洛Chok爆登場　江嘉敏跑得慢被嫌棄

無綫劇集《新四十二章》昨晚（1日）最搶眼的，是網民期待已久的「柯仔」周嘉洛終於出場，身為第二男主角的他因遲遲未出場，有網民擔心他淪為男配角。飾演男護士的周嘉洛為制服因力抗打針而失控的男病人，先是一個箭步飛躍上天，之後擸「架生」遮蓋對方雙眼，以光速「手起針落」，令全程目擊的「Mon姐」江嘉敏心心眼。周嘉洛今次轉行Cool及寸路線，對Mon姐從不「口下留情」，兼且眼神盡是藐視，他笑言「黑臉有難度」：「所以祈求下次做得更好。」

另外，江嘉敏在前晚（31日）與陳豪被壞人「追足九條街」的戲份，原來是由晚飯時間一直跑至近乎天光，期間見監製陳維冠上前，以為對方打算勉勵自己時，但他卻說：「你可唔可以跑快啲？」

至於飾演龔嘉欣好同學「竹姬」的史穎喬引起網民熱議，2020年她參加《衝上雲霄大選》而入行，她是中國研究系碩士生，獲劇組邀請擔任劇集中文顧問。她受訪時謙稱自己只是和劇組「純粹交流」：「都係講吓以前上堂嘅嘢，例如教授平時上堂會講啲咩，或者有啲咩特別嘅口頭禪之類。」她透露在《衝上》時跟龔嘉欣已有一面之緣，因當時她的演出正是嘉欣《香港愛情故事》中的角色。她說這次重遇龔嘉欣，對方不但認得她，更於試造型當日「抄牌」方便日後聯絡外，坦言有幕胸襲戲更是全靠嘉欣主動才順利完成：「場戲要我摸落佢個胸度，我唔敢摸，佢就一嘢捉住我隻手揸落佢個胸度。」

昨晚一集講到陳豪飾演的章經，自師弟「沈學龍」劉家聰重傷爆血登門後，即不斷出現「42」這個數字，陳豪就連出浴時也看到這數字，造就了足足五秒時間長的出浴鏡頭。