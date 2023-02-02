S23機王實測　夜拍眼前一亮！

Samsung剛剛發表了上半年度旗艦手機Galaxy S23系列，在準備在港上市前，廠方特別讓傳媒率先試玩真機，以下就同大家速報玩後感！

先看外形，S23驟眼看跟上代分別不大，但其實改變在骨子裏，例如S23 Ultra減少了屏幕曲面度，顯示區域更為廣闊；而S23+及S23則移除了鏡頭組件的礙眼外框，外觀更簡潔利落。另外系統是市場首度採用Corning Corilla Glass Victus 2玻璃的產品，屏幕耐用度提高的同時，畫面卻保持清晰銳利。惟其Vision Booster視覺增強技術雖把自動亮度調校級別由兩個增加至三個，但開啟後偶有亮度突然變化太大的問題，雙眼舒服但要時間適應。

S23 Ultra為系列中定位最高，皆因它內置了2億像素的超高清Adaptive Pixel感應器，較另外兩個型號最高只有5,000萬像素鏡頭，它能透過像素合成來增強畫面清晰度及細節表現。實測2億萬像素相片的銳利度相當驚人，局部細節也沒有走樣，只是每張相片容量達20MB以上，經常拍攝的話要預留儲存空間。此外，全系列均對應升級版Nightography黑夜亮攝功能，以AI影像訊號處理(ISP)演算技術，自動校正低光畫面雜訊，繼而增強細緻度及色調。在黑房內拍攝，原本肉眼完全看不到的物品，鏡頭下竟然重現亮度及色彩，開啟前後有極大對比，叫人眼前一亮！遺憾是現場試不到Astrophoto天文攝影及Expert RAW程式，要留待日後再作深入測試了！

新機統一用Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Mobile Platform for Galaxy處理器，顧名思義效能經過專門優化。以Ultra為例，GPU快S22系列40%以上，NPU提高超過40%，由於現場未能跑分，所以只能多工處理作測試，發現同時睇片、拍8K片及上網，系統依然保持穩定流暢，機背亦只有微溫，證明性能與Vapor Cooling Chamber冷卻系統相當出色。最後特別一提，系列中只有S23 Ultra用到S Pen，低延遲技術下落筆順滑無拖筆，而且今代新增了書寫搜尋，在搜尋網寫下文字就能直接搵資料，簡單直接！