「音樂系女神」拋D奶助陣J2騷　浸溫泉浸出奶香味

J2節目《自然系女子旅行》在今晚（2日）及明晚（3日）播出最後兩集，兩名主持「暉哥」林映暉及「音樂系女神」黃上晏（Rubis），繼續介紹台灣營區好去處。今晚的一集她們在宜蘭大玩越野沙灘車，有駕駛同類車經驗的Rubis載住暉哥兜圈，雖然車速不快，但已令暉哥異常緊張。接住阿寬教練登場並示範飄移技術及兩轆離地特技，兩位主持在不知情下，被邀請試玩，暉哥玩時面容扭曲兼喪叫，短短20秒的車程，她叫足全程，連Rubis都覺得暉哥有點失儀。暉哥落車時眼有淚光，並憂怨的望住攝影隊說︰「唔係佢（越野車）好玩，係我好玩呀，你哋睇得幾開心。」

暉哥接受訪問時，說話事前不知道要坐教練車試玩，她說︰「去到場地（工作人員）就話『有個大家嚟到都會玩嘅節目，就係阿寬教練嘅特技車』。我直頭覺得我喺生死邊緣游走咁，有少少飆淚，但又覺得好好玩。」她續說因為拍攝才可迫自己試一些平常不敢玩的玩意︰「只要唔係跳樓同埋好危險嘅都『應該』OK！」

至於明晚最後一集，Rubis和暉哥入住的營區，是位於有台北後花園之稱的陽明山，期間Rubis以三點式上陣大晒32D噴血身材來浸溫泉，同樣以水着示人的暉哥亦不輸蝕，更說溫泉透出「奶香」！Rubis聞言隨即笑咪咪的看着暉哥的胸部，更教暉哥在溫泉玩「手勢舞」。Rubis接受訪問時說︰「最喜歡台中營區的豪華住宿及在宜蘭玩的越野車。」問到何時會推出第二本寫真真，她透露暫未有打算，因為未想到新的構思，目前會繼續不同嘗試，早前她就舉辦了一場音樂會。