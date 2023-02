42歲名模樂基兒(Gaile)5年前下嫁美籍食品大亨Ian,婚後誕下一子Hunter,一家三口生活美滿。淡出娛樂圈專心相夫教子。近日,她與住在峇里的Rosemary和模特兒Lea T.聚會,三人激罕同框成為熱話。

Gaile和Lea T.一同飛往峇里探望名模好友Rosemary,她們不但談起往事,更一同分享湊仔經,Rosemary開心表示:「with these two beautiful souls ! Catching up about mama-hood and reminiscing those golden years together in HK!(與這兩個美人分享媽媽心得,和回憶當年一起在香港的黃金歲月!)」Gaile亦有發文表示三人會有更多更多的將來,並期待下次見面的機會。