阿Mo積極進行康復操練　全靠So Ching陪伴起突破性進展

在MIRROR演唱會遭巨屏下墮砸至重傷的舞蹈員李啟言（Mo），其牧師父親李盛林今晚在網上平台《幸福傳聲筒》節目中，分享阿Mo在過去這段康復的期間，種種的點滴以及他自己的心路歷程。李盛林透露阿Mo於一月中接受一個新的醫療團隊及新的醫療計劃：「對阿Mo來說，他清楚每一個進程，即是說，完成這一步，下一步做甚麼，所以他現在做的康復操練，他知道若他做得好，便可以進到下一個階段，好像打遊戲機升level，這個對他或對任何人來說，那份盼望是很重要。」並重述阿Mo事發當晚的經過，由於家人全部身在加拿大，在他入手術室前，醫院安排他們跟阿Mo用視像見面：「畀我哋鼓勵佢，見佢當時都係清醒。」

李盛林坦言阿Mo在這段過程中，一關難過關關過，每一關過了，但又是另一個危機的出現，包括試過幾次肺感染，他說：「起初兩至三個月，我一個人喺房間嚎哭，我問神，神啊，可否幫助阿Mo能勇敢面對，及減輕佢面對各樣治療嘅痛苦？」阿Mo有段時間載上頸箍在床上定格，全身不能動，視線只望住天花板，他說：「嗰段時間我嘗試自己瞓喺床上刻意唔郁，我嘅感覺會點，去體會一下阿Mo嘅情況，好難，10分鐘我已經唔能夠忍受，我覺得佢真係好勇敢面對，對佢嚟講係一個好大嘅折磨。」

他表示就阿Mo情況，曾聯絡過北美的復康教授，但對方建議他留港繼續康服治療，因為在這裏有家人、女朋友，對阿Mo的精神支持：「多謝醫院刻意安排，讓佢女朋友可以天天到醫院，當然佢哋有規矩，點能夠畀你日日到醫院，佢哋最後發現阿Mo好需要精神上嘅陪伴同治療，佢哋有臨床心理學家、輔導，但也未能達到效果，因為佢唔知道阿Mo嘅處境，都唔認識阿Mo嗰個行業，所以最後從呢個角度決定畀女朋友留喺醫院，畀佢精神上及心理上嘅支撐，的確對佢起咗一個好大嘅鼓舞及幫助。」

Mo爸坦言在過去這多個月，他們也是仰望神的恩惠：「佢嘅進度係出奇快，醫生係估計唔到，因為起初兩個星期，醫生話佢冇一年，最快都需要半年先能離開ICU，但竟然間過多兩個月便能夠離開ICU，脫離呼吸機，對佢哋醫生來說都係一個少有嘅歷及體會，所以我哋更加深信神嘅恩惠，我哋要捉穩神嘅恩惠，喺自然科學世界裏面，唔單止用呢啲方法去評估，還有一個神係超越自然科學嘅領域，呢啲係我哋喺過去多個月裏面所經歷嘅。」