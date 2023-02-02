男女雙方情到濃時，難免會嚟場床上互動，假如女方喺呢個時候執起條鞭，身為男方，會唔會衝刺得更加落力呢？好似以下介紹嘅愉虐系四仔，一眾脫星紛紛變咗女王一樣，係咁鞭策男方，可以話係鞭鞭有力，等閒之輩真係未必頂得住。

小偷中伏

好多愉虐系四仔都係零劇情，一開波就埋身肉搏，而呢套由Brazzers出品嘅《Hot And Mean #29》算係比較特別，唔止有劇情，仲要係幾搞笑添。影片由Alina Lopez、Kira Noir等脫星主演，故事講述有個男小偷諗住入屋爆竊，估唔到喺屋內搵到大量皮鞭同手銬，當意識到唔對路，諗住鬆人之際，卻被一身火辣造型嘅Alina Lopez捉住，原來屋主係著名嘅愉虐界女王，結果冇耐屋內就傳出小偷嘅慘叫聲。

教材質素

雖然有性學家唔認為睇成人電影可以學到正確性知識，但呢套以女王調教為主題嘅四仔，絕對有參考價值，講緊嘅係Burning Angel製作嘅《Soaked & Bound》，由演而優則導嘅Joanna Angel執導，並搵嚟3位美艷脫星（Izzy Lush、Rocky Emerson同Harlowe Blue）演出添！據導演表示，為咗令調教場面更具真實性同說服力，佢特登搵嚟職業調教女王做顧問兼且喺現場指導，所以拍出嚟嘅效果勁正，啱晒好此道嘅四仔迷攞嚟慢慢觀摩。

小說改編

唔少電影都係由小說改編，原來喺四仔界都有呢類作品，好似由DORCEL推出嘅《Whitney Desires Of Submission》，就係改編自超人氣成人小說，而片廠為隆重其事，特別搵嚟四仔名導Herve Bodilis執導，仲請嚟Whitney Wright、Tiffany Leiddi、Clara Mia等天后級脫星參演。故事講述經歷婚姻失敗嘅女主角Whitney淪為富豪嘅女傭，卻意外發現對方嘅性癖好，自此主僕關係出現微妙變化，一到夜晚，女傭變女王，男主人反而成為奴隸，搞到人好混亂呢！